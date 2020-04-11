Главные новости 11 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 11 апреля.

Предстоящие дни должны показать, насколько тщательно и продуктивно россияне соблюдают самоизоляцию. Доктор Мясников заявил, что предстоящие дни должны показать эффект самоизоляции.

Какие подводные камни ждут россиян, какую помощь ждать от государства во время пандемии? Ответит юрист Кирилл Чернявский. Нужно ли платить по кредитам на карантине. Николай Стариков. ФАН-ТВ.

Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны. Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны.

Доктор Ингве Густафсон считает, что многих смертей от COVID-19 можно было избежать. Шведский врач озвучил мрачный прогноз по пандемии коронавируса.

Более 1,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в России за минувшие сутки. За сутки в России заразились коронавирусом более 1600 человек.

Поскольку вербующим предписано не посещать храмы, ветки вербы можно освятить самостоятельно. Вербное воскресенье 2020: история и традиции, запреты из-за коронавируса, молитва на вербу.

Шесть человек скончались в Удмуртии, отравившись неизвестным химическим веществом, которое употребляли в качестве спиртного. Шесть человек в Удмуртии погибли, отравившись неизвестным веществом.

Блогер заявила, что женщины ошибочно ставят во главу не собственные интересы, а мужчину, и потом сталкиваются с проблемами. Миро объяснила, почему Прилучный бьет Муцениеце.

Владимир Легойда рассказал, как самостоятельно освятить вербы, куличи и яйца. В РПЦ рассказали, как освятить куличи и яйца в самоизоляции.

Пластиковые экраны для лица, которые используют врачи во время работы с инфицированными, набирают популярность среди граждан. Доктор Продеус оценил способ защиты от коронавируса с помощью пластиковых экранов.