Муж Нюши отреагировал на ее воссоединение с Кридом

Москва, 11 апреля. Муж певицы Нюши Игорь Сивов одобрил ее новый совместный трек с Егором Кридом. Песня Mr. & Mrs. Smith вошла в последний альбом Крида. Перед премьерой они вышли в прямой эфир в Instagram и почти час вспоминали свои романтические отношения.

За всем этим наблюдал и супруг Нюши. Но, к удивлению многих пользователей, отреагировал на это спокойно.

«Горжусь! Новый трек — огонь. Вы уже слушали?» — поинтересовался он в Instagram.

Возможно, у него действительно нет никаких поводов для беспокойства. Сама Нюша считает роман с Егором «просто опытом», хотя признается, что посвятила ему две песни. Артисты расстались почти пять лет назад и долго не поддерживали связь, но недавно столкнулись в кафе в Майами и побеседовали.

По словам Крида, во время отношений они часто ссорились из-за того, что он был «дико неуверенным и ревнивым».

«Однажды в США мы просто стояли на площади и орали друг на друга, поскольку я приревновал Ню к какому-то официанту», — цитирует его «Cтархит».

Несмотря на все заверения о том, что прошлое осталось в прошлом, поклонники все же высказывают предположения, что пара воссоединиться не только в творческом плане. И, безусловно, запись совместной песни только подлила масла в огонь.