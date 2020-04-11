Соседов пристыдил «живущих в замках» знаменитостей на карантине

Москва, 11 апреля. Известный шоумен и музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что карантин слабо отразился на благосостоянии российских знаменитостей, в то время как обычных людей кризис подкосил очень серьезно.

По его словам, российские звезды обеспечены на несколько лет вперед и могут в принципе не работать. При этом он раскритиковал селебрити, которые кичатся своим богатством, но при этом не помогают бедствующим людям.

«Есть такая поговорка: «Пока толстый сохнет, тонкий сдохнет». То, что потеряет наша поп-эстрада – ничто относительно того, что потеряют простые люди. Шоу-бизнесу не надо переживать, они живут роскошно. Им нужно бедным помогать. Стыдно, жить в замках, когда твои слушатели живут крайне бедно», — отметил Соседов в разговоре с Nation News.

Музыкальный критик добавил, что многие певцы могут продолжать зарабатывать с помощью онлайн-концертов, где большие просмотры конвертируются в доход. Кроме того, некоторые из них имеют дорогие рекламные контракты.

Напомним, что накануне Соседов раскритиковал известную певица Аллу Пугачеву, обвинив ее в слабых текстах и неумении подать свое выступление. Так, например, на одном из последних новогодних «Огоньков» королева российской эстрады исполнила песню «Копеечка», облачившись при этом в вовсе не «копеечный» наряд. По мнению журналиста, песня про нищету звучит абсурдно, когда исполнитель одет в дорогой костюм, который далеко не каждый может себе позволить.