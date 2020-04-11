Макрон не исключил закрытия границ стран Шенгенской зоны до сентября

Париж, 11 апреля. Границы стран Шенгенской зоны могут остаться закрытыми как минимум до сентября из-за пандемии коронавируса, объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Соответствующее заявление французский лидер сделал в ходе закрытой видеоконференции с главами профсоюзов страны. Макрон заметил, что течение заболевания в каждой отдельно взятой стране проходит по-своему.

Он не исключил повторения вспышки инфекции в отдельных регионах тогда, когда ситуация в мире в целом стабилизируется.

Еврокомиссия на этой неделе рекомендовала странам, входящим в Евросоюз, на фоне распространения коронавирусной инфекции продлить ограничение на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая. В ЕК отметили, что для эффективной борьбы с распространением вируса требуется больше, чем 30 дней, на которые ранее были закрыты границы.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в конце прошлого года. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже более 170 стран. Ее жертвами стали свыше 104 тысяч человек, заразились более 1,7 миллиона. Многие страны вынуждены были закрыть границы и объявить на своей территории карантин.

Больше всего пострадали от инфекции в Европе Италия, Испания, Германия и Франция, а за ее пределами — США. Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в Америке и завезти на территорию КНР. Тому есть ряд доказательств, например, банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.