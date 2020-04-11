Немецкую газету заверили в защищенности российских танков от коронавируса

Москва, 11 апреля. Российские танки защищены от коронавируса, как и от химических, а также биологических атак. Об этом сообщили в «Уралвагонзаводе».

Таким необычным вопросом задалась немецкая газета Frankfurter Rundschau. Ее журналисты в период пандемии обратили внимание, что никто, вероятно, ранее не задумывался о способности бронетехники противостоять инфекции.

Этот вопрос особенно актуален в преддверии парада Победы, к которому военнослужащие готовятся, несмотря на распространение вируса. Производитель бронетехники «Уралвагонзавод» заверил, что беспокоиться не о чем.

«Танки Т-72 и Т-90, которые должны принимать участие в военном параде, защищены от ядерных, химических и биологических атак — и, соответственно, от вирусов. Поэтому экипажам танков ничего не угрожает», — передает ИноТВ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и парад обязательно состоятся. Представитель Кремля подчеркнул, что на сегодняшний день никаких решений о переносе праздничных мероприятий, в том числе акции «Бессмертный полк», не принималось. Однако власти будут учитывать то, как станет развиваться в стране ситуация с коронавирусом.

Коронавирусная инфекция унесла жизни уже более 103 тысяч человек практически по всему миру, заразились свыше 1,7 миллиона. В России, по последним данным, зафиксировано более 13 тысяч случаев заболевания COVID-19, около тысячи человек удалось вылечить, 106 пациентов скончались.