Донбасс, 11 апреля. Киевские силовики усилили обстрелы Донбасса. В украинской армии крадут военное имущество, а его утрату списывают на пожары. Неопытные водители ВСУ сломали 19 единиц военной техники. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска ставят новые рекорды по количеству суточных обстрелов Донецкой Народной Республики. За прошедший день киевские силовики 36 раз открывали огонь по ДНР и применили более полутысячи снарядов и мин. Вооруженные формирования Украины вели огонь из 122-мм гаубиц, минометов, орудий боевых машин пехоты, зенитных установок и гранатометов.

Обстреляны 17 населенных пунктов республики во всех направлениях обороны. В Еленовке ранен мужчина и повреждены два дома. На западе Донецка снаряды попали в два дома и электроподстанцию. В селе Ясное осколками мины поврежден газопровод.

В Луганской области рядовые ВСУ избили офицеров

Представитель луганского управления Народной милиции Яков Осадчий рассказал о чрезвычайном происшествии в рядах украинской армии. В подразделении 59-й мотопехотной бригады ВСУ произошла массовая пьянка среди военнослужащих, которую попытались угомонить офицеры. Началась драка, в результате которой пострадало четыре офицера и два рядовых.

До зоны ООС не доехало 19 единиц военной техники

Разведке луганчан стала известна информация о том, что направленная в зону Операции объединенных сил 25-я десантная бригада ВСУ не довезла до передовой 19 единиц военной техники, которая вышла из строя по дороге. Причиной поломок стала неграмотность и необученность водителей. Повреждены оказались 12 единиц колесной и семь бронированной техники.

Силами бригады устранить поломки не удалось. Комбриг Зенченко попросил помощи у сводного батальона 50-го ремонтно-восстановительного полка. Оказалось, что на складах бригады полностью отсутствуют запасные детали. Командир заставил личный состав покупать запчасти за свой счет.

В ВСУ пропадают оружие, боеприпасы и зарубежная спецтехника

В передовых частях «сильнейшей армии континента» массово разворовываются спецсредства, оружие и боеприпасы. В Народной милиции ЛНР рассказали, что кражи зачастую пытаются списать на пожары, в том числе инициированные самими военнослужащими. В 59-й бригаде ВСУ такие схемы преступлений осуществляются под непосредственным руководством комбрига Шаповалова.

В 11-м батальоне бригады произошло возгорание якобы из-за замыкания электропроводов. На пожар списаны пропавшие импортные радиостанции и шесть ящиков патронов. На самом деле все списанное военное имущество давно было продано волонтерам, которые увезли имущество в другие регионы Украины. Это уже не первый подобный случай в этой бригаде. Недавно на опорном пункте 10-го батальона во время пожара были уничтожены девять бронежилетов и два американских тепловизора.

Разведка ДНР фиксирует факты хищения оружия в подразделениях ВСУ в Донецкой области. За последнее время военной полицией Украины зарегистрировано около 40 таких преступлений, совершенных военнослужащими. Украдено 60 пулеметов и автоматов, а также пять противотанковых ракетных комплексов. В начале апреля военная полиция в Марьинке задержала группу солдат из 28-й механизированной бригады ВСУ. Военнослужащие пытались вывезти из части четыре автомата и два пулемета с боеприпасами. Учитывая выявленные факты, в 28-ю бригаду прибыла проверка из оперативно-тактической группировки «Восток».