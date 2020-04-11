Бедуины Заевфратья недовольны действиями США и курдских боевиков. Колонка Комиссара Яррика

На оккупированных США и вооруженными формированиями курдов территориях Сирии к востоку от реки Евфрат складывается взрывоопасная обстановка. Местные арабские племена бедуинов в открытую выражают недовольство действиями новых «хозяев», пришедших на смену террористам «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ). В ход против американцев и курдских боевиков идут забастовки и протесты, сожжение американских флагов, а порой и оружие.

О том, как арабские племена восстают против оккупантов на востоке Сирии. и к чему это может привести, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

В северо-восточных провинциях Сирии сложилась непростая обстановка: на фоне активизации так называемых «спящих ячеек» ИГИЛ1 и неспособностью проамериканских курдских формирований «Демократические силы Сирии» (SDF) бороться с террористами, все острее встает вопрос с недовольством бедуинских племен политикой SDF.

В предыдущем материале мы отметили, что нефтяная жадность США и стремление украсть как можно больше сирийского «черного золота» уже поставила Заевфратье на грань гражданской войны. Сегодня мы узнаем, как противостоит новым тиранам местное население, жившее в долине Евфрата веками задолго до появления американцев как нации.

Представители родоплеменных союзов Баггара и Агейдат проявляют готовность поддержать сирийское правительство в обмен за помощь освободить от курдских вооруженных формирований районы проживания арабских племен в Заевфратье.

Это подтверждается активностью сил арабского сопротивления в районах населенных пунктах Ас-Сабха и Аль-Бусейра в провинции Дейр-эз-Зор. В частности, в Ас-Сабхе прошла стихийная акция протеста против курдской службы безопасности «Асайиш» с требованием прекратить необоснованные ничем рейды по зачистке местности от якобы «спящих ячеек» ИГИЛ. В то же время курдские вооруженные формирования проводят вербовочные мероприятия по задержанию и отправке в лагеря подготовки молодежи из числа племени бедуинов. Причем ссылаются они на причастность юношей к террористической деятельности в составе «Исламского государства».

Вообще, нужно отметить, что под прикрытием «борьбы с ИГИЛ» проамериканские отряды курдов ведут самый реальный террор местного населения. Арестованных по подозрению в пособничестве террористам удерживают в тюрьмах несколько месяцев незаконно, за неимением доказательств, после чего отпускают на волю под давлением родоплеменных союзов.

По словам шейха родоплеменного союза Баггара Хачима-Аль-Исы, его народ устал от постоянных притязаний со стороны как «Асайиш», так и других проамериканских курдских формирований из состава SDF.

«Наш народ устал терпеть притеснения от курдской администрации, оккупировавшей наши земли. Так акция, которая прошла в Ас-Сабхе является не просто гневом, а реакцией на постоянное притеснение нашего населения, которое является коренным народом этих земель. Мы жили здесь испокон веков и не будем терпеть надругательств или другого неуважительного отношения к себе», - сказал Хачим-Аль-Иса.

Также по словам главы бедуинского племени, в настоящее время советом племени прорабатывается вопрос о подписании соглашения по вопросу «передачи территории правительству Сирийской Арабской Республики и верности Родине».

Ситуация в племени Баггара – далеко не единичный случай притеснения местного населения Заевфратья со стороны как SDF, так и непосредственно американских военнослужащих. Так, 22 марта отряды SDF похитили четырнадцатилетнего подростка-бедуина Али Махмуда аль-Хасана в городе Ад-Дербасия на севере провинции Хасака. Парня отвезли в центр принудительной мобилизации.

Еще ранее – 12 февраля в деревне Харбат-Хамо провинции Хасака произошла перестрелка между американским военным конвоем и представителями местной общины. По сообщениям очевидцев, виной всему стало неуважительное отношение американских военнослужащих к традициям и обычаям коренного населения, в результате чего завязалась словесная перепалка, переросшая в вооруженный конфликт.

Итоги этого противостояния оказались плачевными: в результате перестрелки американские военные застрелили 14-летнего подростка Фейсала Халида Мухаммада. Только вмешательство патруля российской военной полиции остановило дальнейшее кровопролитие. В результате конвой США покинул населенный пункт, а военные пообещали более не угрожать мирному населению – надолго ли?

Таким образом, проамериканские курдские формирования совместно с американскими военными не в состоянии контролировать обстановку на оккупированных территориях. Более того – они всеми силами поддерживают тот ярко выраженный деструктивный уровень накала между коренным местным населением и администрацией Севера и Востока Сирии, которая полностью подконтрольна американскому военному контингенту. Вашингтону же только на руку поддерживать противоречия и вражду внутри сирийского общества, а также не допустить восстановления суверенитета Дамаска над всей территорией Сирии.

Но даже всезнающим американским военным нужно понимать, что в один прекрасный момент ситуация может повернуться с ног на голову. И тогда арабские племена бедуинов, взяв в руки оружие, смогут начать борьбу против оккупации США и курдских формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.