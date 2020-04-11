Алибасов отказался от претензий на творческое наследие Шукшина

Москва, 11 апреля. Основатель группы «На-На» Бари Алибасов заявил, что он подписал бумагу, в которой отказался от любых притязаний на творческое наследие Василия Шукшина.

О том, что музыкальный продюсер может получить право получать дивиденды от переиздания книг классика русской литературы, ранее заявили родственники его жены — Лидии Федосеевой-Шукшиной. По их словам, женщина написала завещание, в котором указала Алибасова. Согласно документу, в случае смерти Федосеевой-Шукшиной шоумен получит не только квартиру в Новой Москве, но и права на творческое наследие писателя.

Сам Алибасов отметил, что он не просил включать себя в завещание, и это все произошло без его ведома.

«Я даже подписал как раз накануне карантина бумагу, по которой все возможные права передаю Маше Шукшиной (старшая дочь Василия Шукшина. – Прим.ФАН). Сделал это для того, чтобы все успокоились. И чтоб семья жила спокойно. И сейчас все примирились», — пояснил артист KP.ru.

Основатель «На-На» также отметил, что сейчас он с женой живет отдельно. Виной тому стала эпидемия коронавируса, которая застигла супругов, когда те находились на разных квартирах. По словам Алибасова, они хотели съехаться, но не успели.

Ранее сообщалось, что между продюсером и родней его жены произошел конфликт. Дочери Федосеевой-Шукшиной считают, что отчим позорит фамилию их отца. Так, например, Ольга Шукшина утверждала, что Бари фотографировался вместе с Лидией на могиле их отца. Очередной виток конфликта произошел, когда стало известно о завещании.

