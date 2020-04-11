СК РФ проверяет больницу Уфы с зараженными коронавирусом врачами и пациентами

Уфа, 11 апреля. Следователи проводят проверку по факту халатности в закрытой на карантин республиканской клинической больнице (РКБ) в Уфе, сообщается на сайте СК РФ.

В ведомстве подозревают руководство больницы имени Куватова в том, что они не приняли меры в связи с распространением коронавируса среди персонала и пациентов медучреждения.

Больница была закрыта после того, как пять врачей и двух пациентов госпитализировали с подозрением на коронавирус. Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин заявил, что коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов.

Как пишет издание «Царьград», в больнице творилась неразбериха. Первые симптомы проявились у больных еще в марте, медики потребовали у руководства изолировать больных.

Они также просили обеспечить их средствами индивидуальной защиты. По словам юриста Тимура Уразметова, руководство больницы имени Куватова не реагировало на просьбы персонала.

Карантин в медучреждении ввели с 6 апреля, когда были подтверждены первые семь случаев заболевания. В закрытой больнице находятся 600 пациентов и 500 медиков.

Ранее сообщалось, что следователи в Удмуртии выясняют обстоятельства смерти шести человек, которые отравились неизвестным веществом, его употребляли в качестве спиртного.

По последним данным, в Башкирии коронавирус подтвердили у 65 человек, выздоровели 7 человек.