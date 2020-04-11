Муфтий Ингушетии с положительным тестом на коронавирус умер в больнице

Магас, 11 апреля. Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, сданный им первичный тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Ранее стало известно, что госпитализированному в тяжелом состоянии муфтию подключили кислород и взяли анализы на коронавирус. В субботу днем он скончался.

«Он был доставлен в больницу вчера, и первый взятый у него анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции», — рассказал представитель министерства.

Согласно последним данным, в Ингушетии 29 заразившихся COVID-19, из них один находится в тяжелом состоянии. В целом, в России зафиксировано более 13 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около тысячи человек удалось вылечить, 106 пациентов скончались.

Регионы страны перешли на режим самоизоляции, приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами. Известно, что вскоре начнется первый этап клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции, его проведут на 60 добровольцах.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин направил телеграмму со словами поддержки премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заболевшему коронавирусом. COVID-19 заразились и другие известные личности, к примеру, британский принц Чарльз, которому в ноябре исполнится 72 года.