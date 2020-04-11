Google признал удаление интервью Проценко с YouTube ошибкой

Москва, 11 апреля. Модераторы Youtube восстановили ролик с интервью главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту телеканала RT Антону Красовскому. Ролик был опубликован 20 марта и набрал более 3 млн просмотров. Однако руководство видеохостинга внезапно сочло его «неудобным» и «нарушающим правила сообщества».

Телеканал RT заявил о намерении подать апелляцию и добиться справедливости в сложившейся ситуации, но запись вернули. Представители компании Google, которой принадлежит YouTube, назвали решение об удалении ролика с интервью Проценко ошибочным.

Возвращение ролика прокомментировал в своем Telegram-канале журналист Андрей Медведев. Действия YouTube он с сарказмом назвал «настоящей свободой слова»:«Слово дал, слово взял. Сам решил когда, кому и что».

Он также обратил внимание, что модераторов видеохостинга почему-то совсем не беспокоили «позитивные сюжеты про сирийских головорезов, и канал батальона «Азов» со всем его наполнением, как будто «это нормально, правильно и позитивно. Не то, что какой-то врач из России»

По мнению блогера Сергея Колядского, удаление интервью Красовского с Проценко стало очередным доказательством цензуры или русофобии на YouTube. Но в данном случае, как уточнил он, и признанием собственной подлости и бессилия.

«Даже удивительно, почему в «Правилах сообщества» YouTube до сих пор нет запретного пункта «правда про Россию», — с иронией написал он у себя в Telegram.

А затем уже серьезно задался вопросом, почему ресурс, открыто занимающий антироссийскую позицию, беспрепятственно действует в российском же информационном поле. И это продолжается годами.

К слову, на это уже обращали внимание и в Госдуме, и в Общественной палате РФ. Так, в начале апреля председатель комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич заявил, что иностранные IT-компании стремятся усилить свою монополию на рынке, тем самым ставя и пользователей, и сторонних разработчиков в зависимое положение. Например,YouTube – монополист по распространению видеоконтента, и на свое усмотрение модерирует видео.Та же история и с Facebook. В этой ситуации Малькевич считает необходимым предпринять ряд мер по укреплению отечественных технологических корпораций, пишет «Федерал Пресс».

В частности,предустановка отечественных программ на иностранные смартфоны, планшеты. Помимо этого, по его мнению, иностранные компании должны в обязательном порядке открывать свои филиалы в России и работать в местном правовом поле.