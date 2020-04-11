Врач рассказал об опасности заражения от переболевших коронавирусом пациентов

Москва, 11 апреля. Даже переболевшие COVID-19 пациенты некоторое время продолжают распространять вокруг себя коронавирус. Об этом в субботу заявил заместитель директора по инновационной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, выступая в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, чем дольше человек находится в тяжелом состоянии, тем дольше он продолжает выделять инфекцию. Так, например, пациенты, которые находились в критическом состоянии, после выздоровления могут выделять коронавирус в течение 5 недель.

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в свою очередь посоветовал людям, которые переболели коронавирусом, не переезжать в регион с другим климатом. По его словам, смена климатической обстановки не поможет организму оправиться после перенесенной болезни, пишет Ura.ru. Гораздо важнее — провести медицинское обследование и выяснить, что не так с иммунитетом.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.