Собчак и Богомолов возмутили пользователей Сети вином за 99 тысяч рублей

Москва, 11 апреля. Телеведущая Ксения Собчак возмутила пользователей Сети тем, что в самоизоляции позволяет себе пить вино стоимостью около 99 тысяч рублей за бутылку.

Журналистка активно ведет свои социальные сети в период пандемии: показывает, чем занимается дома, проводит прямые эфиры с супругом, режиссером Константином Богомоловым, и рассказывает, как они питаются.

Недавно Собчак в Instagram показала очередной ужин в компании мужа.

«Ужин с любимым в честь первого дня седера. Как и нужно, с мацой и со всем остальным. Ну что, любимый, ты готов делать урхац? У нас есть отличное кошерное израильское вино. Скромно, но со вкусом…» — прокомментировала телеведущая.

Как отмечает KP.Ru, пользователи Сети отметили вовсе не знание Собчак постулатов иудаизма, а бутылку «Шато Мутон Ротшильд» 2011 года. «Скромное и кошерное», по словам журналистки, вино оказалось дорогим напитком французского происхождения. Его стоимость достигает 99 тысяч рублей.

«Жируете, буржуи?» — раскритиковали звездную пару интернет-пользователи.

Ранее мать Собчак Людмила Нарусова высказалась об умственных способностях дочери. В прямом эфире в Instagram она назвала журналистку и ее супруга «тупыми». Кроме того, недовольство женщины вызвала бутылка алкоголя на столе у Собчак.