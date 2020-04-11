Представитель Бабкиной сообщил об изменении состояния певицы

Москва, 11 февраля. Состояние певицы Надежды Бабкиной начало постепенно улучшаться. О положительной динамике сообщил представитель артистки, исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин.

Артистка с начала апреля находится в инфекционной больнице в Коммунарке. Коронавируса у нее не выявили, но диагностировали обширную двустороннюю пневмонию. Появлялись сообщения о том, что певицу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ, однако официально эти сообщения подтверждены не были. Сегодня Антон Собянин рассказал об улучшении ситуации.

«Дай бог, все будет хорошо», — добавил он в комментарии РИА Новости.

Накануне «Вечерняя Москва» сообщала о том, пресс-атташе театра «Русская песня» Александр Велор заявил, что состояние Бабкиной врачи оценивают как стабильное. При этом он уточнил, что врачи дают благоприятный прогноз.

По последним данным, в России зафиксировано 13 584 случаев заболевания, 1 045 пациентов выздоровели, 106 человек скончались. Как отмечает Infox.ru, большинство граждан РФ соблюдают правила по профилактике заболевания. Так, согласно опросу ВЦИОМ, 69% наших сограждан перестали здороваться за руку и обниматься при встрече. В Москве, где зарегистрировано больше все случае заражения, 77% жителей избегают каких-либо тактильных контактов. 84% респондентов не выходят из дома без веской причины.