Лолита рассказала о картежном прошлом Варум

Москва, 11 апреля. Известная певица Лолита Милявская поделилась любопытной деталью о прошлом своей подруги Анжелики Варум. По ее словам, супруга Леонида Агутина в прошлом была настоящей картежницей.

Необычное признание прозвучала в передаче Ивана Урганта. Лолита пришла в эфир, нарядившись в комбинезон телесного цвета и жакет с изображением игральных карт. Именно эта деталь гардероба, которая заинтересовала Урганта, и раскрыла прошлое Варум.

Милявская заявила, что купила жакет в 90-х годах в США. В то время обе подруги увлекались азартными играми, причем Варум играла профессионально и зарабатывала на покере.

«Я была картежницей. Но Анжелика Варум картежница посильнее. Она, кстати, этим хорошо зарабатывала. В покер играет», — пояснила гостья.

Лолита отметила, что помимо карт ей нравились игровые автоматы. Иногда она спускала на них всю выручку от корпоративов, но на третьи сутки отыгрывалась.

Ранее певец Леонид Агутин раскрыл секрет своего счастливого брака с Варум. Он отметил, что его жена не помнит обид и ссор, поэтому у них не бывает затяжных конфликтов. Каждый новый день можно начинать с нового листа. Он также добавил, что его жена не отличается ревностью. По словам певца, она понимает, что у творческого человека может быть много муз, а идеальная и любимая женщина — всего одна.

Лолита Милявская — популярная в 80-х и 90-х годах певица. Наибольшую популярность ей принесло участие в кабаре-дуэт «Академия», где она выступала вместе со своим бывшим мужем Александром Цекало.