Астролог рассказала, кто наиболее подвержен коронавирусу и как пережить кризис 

Ведический астролог и нумеролог Алла Новокрещенова дала советы, как не заразиться новой коронавирусной инфекцией и пережить кризис с минимальными потерями.

В беседе с Федеральным агентством новостей Алла Новокрещенова заметила, что частое мытье рук, ношение медицинских масок, перчаток и использование дезинфицирующих средств не гарантируют стопроцентной защиты от COVID-19.

«Очень важно внутреннее состояние человека. Защититься от коронавируса в период пандемии мы можем, повышая свои вибрации. Что это значит? Это значит, что у каждой мысли, у каждой эмоции, которую человек испытывает, есть своя частота. Страх, например, имеет низкую частоту от 0,2 до 2,2 Гц. Низкая частота у обиды, гнева, гордыни, горя, возмущения и других негативных эмоций. И вирусы — это низкочастотные создания. Поэтому нам нужно излучать высокие вибрации, выше 25 Гц. А это чувство благодарности, любовь, великодушие, милосердие, чувство единения с теми, кто рядом», — объяснила астролог.

По ее словам, помогают повысить собственные вибрации занятия медитацией, альтруистические практики, физическая активность и здоровое питание.

«Вирус прилипает к тем, кто боится его подхватить. Как и любая болезнь. Вы не задумывались, почему коронавирус так редко подхватывают дети? Потому что им все равно, что говорят в новостях, они не поддаются всеобщей панике. Кстати, повышать свои вибрации можно еще и таким образом — радуя детей. Когда вы делаете какой-то подарок ребенку, он излучает такие высокие вибрации, так много энергии, что и вам достается сполна. Так что повышайте свои вибрации всеми доступными для вас средствами и ничего не бойтесь», — посоветовала Новокрещенова.

Она добавила, что эпидемия коронавируса в России, по ее подсчетам, пойдет на спад после 20 мая 2020 года. А вот экономический кризис, который начался благодаря COVID-19, будет длиться дольше.