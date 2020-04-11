Милонов счел вторжением в частную жизнь планы Apple и Google следить за больными COVID-19

Москва, 11 апреля. Технология отслеживания контактов с больными коронавирусом от Apple и Google является очередной попыткой американских компаний вторгнуться в частную жизнь пользователей. Об этом заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Крупные американские компании планируют разработать технологию, с помощью которой можно будет отслеживать не только инфицированных COVID-19, но и тех, кто с ними контактировал.

Запуск системы contact-tracing предполагает два этапа: создание программного интерфейса для взаимодействия устройств на Android и iOS, а также bluetooth-платформы, которая будет отслеживать контакты. Разработчики предупредили, что никаких специальных приложений не потребуется, технологию встроят в операционную систему смартфонов.

Милонов, комментируя планы западных компаний, напомнил о неоднократном игнорировании ими права людей на личную жизнь.

«Эти компании давно распоряжаются имеющимися у них данными направо и налево, не соблюдают никакие обязательства, взятые на себя», — цитирует его iReactor.

Депутат призвал россиян свести на минимум использование иностранных сервисов, чтобы таким образом обезопасить свою частную жизнь. Он посоветовал брать пример с Китая, который уже отказался от Google-сервисов.

«Нужно понимать, что у нас огромный потенциал для развития собственных платформ, поддерживать собственную суверенную политику», — добавил он.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в декабре 2019 года в Китае. Вирус, быстро распространившийся по миру, унес жизни уже более 103 тысяч человек, заразились свыше 1,7 миллиона. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков считает, что COVID-19 могли разработать американцы и завезти на территорию КНР.

Бизнесмен Константин Малофеев напомнил ранее, что Google уличали в слежке за перепиской сотрудников российских СМИ, а Facebook, например, — в передаче данных пользователей западным спецслужбам.