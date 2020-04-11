Политолог Некрасов скончался в Лондоне после участия в ток-шоу Соловьева

Москва, 11 апреля. Российский политолог Александр Некрасов скончался в возрасте 63 лет, сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

Как рассказал Соловьев, эксперт умер в Лондоне.

«Не коронавирус, но от этого не легче. Только во вторник (7 апреля) он был у меня в эфире», — написал журналист.

Соловьев назвал политолога остроумным и ярким собеседником. Он выразил соболезнования семье и близким Некрасова.

По словам сына, 7 апреля у политолога случился инсульт, пишет издание Ura.ru. Его увезла скорая в больницу, но 9 апреля состояние Некрасова ухудшилось, кровоизлияние в мозг было обширным, он скончался.

В 1960-х его семья переехала из СССР в Великобританию, однако университет Некрасов окончил в Москве. Он является правнуком классика русской литературы Льва Толстого.