Баранец связал нападки Вашингтона на РФ с беспомощностью США перед коронавирусом

Москва, 11 апреля. Обвинения США в адрес России и Китая в распространении «фейков» о коронавирусе звучат как признание в собственной беспомощности перед эпидемией, заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

По словам эксперта, обвинения от США — часть информационной войны, которую США ведут уже на протяжении долгих лет. Американская сторона нелестно высказывается не только в адрес Москвы, но и Пекина. Что касается Китая, то тут Вашингтон продолжает гнуть свою линию и обвинять Пекин, преследуя собственные интересы.

Нападки США на Россию Баранец связывает с беспомощностью США перед эпидемией. Ведь из США приходят данные о катастрофическом распространении инфекции по американской территории, а высокая смертность от коронавируса показывает, по словам эксперта, что США «беспомощны перед этой инфекцией».

«Белый дом никогда не признает собственную вину — Вашингтон все время ищет виновников за пределами своей страны. А американское псевдовеличие лопнуло как надувной шарик в свете всех трагических событий», — сказал специалист в беседе с «Экономикой сегодня».

По его мнению, Вашингтон перестал бы упрекать Россию только в том случае, «если бы Москвы или Пекина не существовало в принципе».Дело в том, как считает военный обозреватель, что Соединенные Штаты уверены в своем превосходстве и в том, что они стоят на вершине мира.

Однако Пекин спустил американцев с небес на землю, найдя данные, что коронавирусная инфекция родом из США, считает Баранец.

«Это подтверждают доклады с фактами, предоставленными разведкой. Среди них информация о том, что США не ратифицировали договор о запрете на разработку биологического и химического оружия, — напомнил эксперт. — Я уверен, что Китай не стал бы просто так ничего делать. Теперь американская сторона усилит обвинения России и Китая лишь потому, что она, как плохой моряк, сама сделала пробоину в своем корабле».

Свыше 1,7 млн человек страдают от коронавируса по всему миру. Наибольшее число случаев заражения смертоносным вирусом зарегистрировано в США — оно превысило 500 тысяч.