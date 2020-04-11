Сирия новости 11 апреля 16.30: подкрепление ВС Турции прибыло в Идлиб, курдские боевики арестовали двух детей в Хасаке

Сирия, 11 апреля. В Идлиб прибыла колонна тяжелой военной техники из Турции. «Демократические силы Сирии» арестовали двух детей после рейда в лагере «Аль-Хол» в Хасаке. В Эс-Сувейде неизвестные подбросили гранату в здание партии «Баас». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение протурецких боевиков на севере Алеппо.

«Отряды народной самообороны» (YPG): cовершили вылазку в зоны контроля турецкой армии и подконтрольных ей группировок в Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд с обысками в лагере «Аль-Хол» в Хасаке.

ВС Турции и союзные силы: открыли огонь по опорным пунктам «Кудс» и лишились трех бойцов на севере Алеппо; направили конвой военной техники и подкрепления на юг Идлиба.

Провинция Алеппо

Силы «Сирийской национальной армии» открыли огонь по опорным пунктам иранских отрядов «Кудс». По данным агентства Al Mohrar Media, столкновение произошло к северу от города Алеппо. По укреплениям протурецких боевиков был открыт ответный огонь. Пока что сведений о потерях в рядах иранских отрядов не поступало.

Боевики «Отрядов народной самообороны» (YPG) в очередной раз совершили нападение в зоне контроля ВС Турции и союзных сил. Медиаресурс Rojava Network опубликовал сообщение о том, что подконтрольные YPG «Силы освобождения Африна» напали на штаб-квартиру турецких военнослужащих в поселке Бюльбюль. В штабе в момент обстрела также находились силы союзной Анкаре «Сирийской национальной армии». По данным источника, при обстреле погибли три члена СНА, ещё один получил ранения.

Провинция Идлиб

Сообщается, что через погранпереход «Харибат аль-Джауз» на территорию Сирии зашла колонна боевой техники ВС Турции. Как передает новостной портал Aleppo AMC, в состав конвоя вошли 30 единиц военной техники, среди которой были замечены танки, бронеавтомобили и грузовики для транспортировки солдат. Колонна направилась на юг провинции к линии разграничения сил правительственных войск и террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных вооруженных группировок.

Провинция Хасака

На востоке Хасаки в подконтрольном «Демократическим силам Сирии» лагере беженцев «Аль-Хол» прошел очередной рейд с обысками. Как передает медиаресурс Euphrates Post, силы безопасности SDF «Асайиш» обыскивали палатки в пятом секторе лагеря, где содержатся жены и родственники террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1. По неуказанным причинам, боевики арестовали двух несовершеннолетних. Жены и вдовы террористов неоднократно совершали нападения на других беженцев и поджигали их палатки. После покушений на охранников лагеря и нападения на иракского волонтера, «Асайиш» участили рейды в указанном секторе.

Агентство Alk Habour сообщает, что боевики неизвестной группировки открыли огонь из автоматов по КПП сирийской армии в поселке Хавиджа, после чего скрылись с места преступления. Никто из военнослужащих при обстреле не пострадал.

Провинция Эс-Сувейда

На западе провинции Эс-Сувейда «спящие ячейки» боевиков совершили вылазку в поселок Аль-Мазраа. Как передает новостное агентство Masar Press Net, целью злоумышленников стало здание местного отделения правящей партии «Баас». Боевики подбросили в отделение ручную гранату, после чего скрылись. К счастью, здание пустовало в связи с закрытием всех государственных учреждений на карантин и никто не пострадал.

1 Организация запрещена на территории РФ.