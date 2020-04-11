Напуганная новостями о коронавирусе Вовк сбежала от своего жениха в деревню

Москва, 11 апреля. Телеведущая Ангелина Вовк решила соблюдать режим самоизоляции вдали от Москвы и молодого возлюбленного. Речь идет о Михаиле Куницыне. Его считают предполагаемым женихом Вовк.

«Я на даче — в деревне, в глуши. Нахожусь на самоизоляции. А у Михаила другая изоляция — отдельно от меня», — рассказала она в своем Instagram.

По словам 77-летней ведущей, ее очень впечатлили новости о пандемии коронавируса и о том, что COVID-19 мог быть создан человеком.

«Говорят, что, запустив вирус, кто-то хочет убрать с Земли два миллиарда человек. Я не знаю, правда это или нет, но когда это все читаешь, волосы дыбом встают, можно сойти с ума!» — цитирует ее popcornnews.ru

Как отмечает телеканал 360, телеведущая участвовала в программе «Привет, Андрей!», гостем которой был и певец Лев Лещенко, который как раз вернулся с зарубежных гастролей и заболел коронавирусом. При этом Вовк уверена, что не могла заразиться от артиста.

«Я с ним сидела на расстоянии трех метров. После этих съемок я побывала на приеме у академика Чучалина, он сказал, что никаких проблем у меня нет, чувствую себя прекрасно», — подчеркнула она.

Тем не менее, Вовк отнеслась со всей серьезностью к предписанию оставаться дома. В добровольном «заточении» она не забывает о физических нагрузках, а свои тренировки снимает на видео.

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», в конце декабря минувшего года Ангелина Вовк подтвердила, что историк музыки Михаил Куницын сделал ей предложение. Жених младше ее на 27 лет, однако такая разница в возрасте его не остановила.