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Врачи объяснили, какой кашель может быть симптомом рака легких

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Врачи объяснили, какой кашель может быть симптомом рака легких

Лондон, 11 апреля. Длительный, изнуряющий кашель может свидетельствовать о развитии рака легких, предупредили специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Врачи посоветовали насторожиться, если кашель не дает спать по ночам и не проходит в течение трех недель. Симптомами опухоли, по их словам, могут также стать одышка, хрип и боли в груди, кровь или мокрота ржавого цвета.

При этом специалисты объяснили, что подобные симптомы имеет не только рак, но и другие заболевания легких. Они порекомендовали обязательно обратиться за медицинской помощью, чтобы установить точную причину недомогания.

Врачи объяснили, какой кашель может быть симптомом рака легких

Врачи объяснили, что рак легких начинает активно себя проявлять уже тогда, когда метастазы распространяются в соседние органы. В этом случае бороться с опухолью уже намного сложнее, а прогноз менее благоприятный, добавили они.

Ранее японские ученые сообщили, что у бессимптомно переболевших коронавирусом нового типа обнаружены поражения легких. Специалисты изучили результаты компьютерной томографии заразившихся COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess, после чего рассказали о выявленном так называемом «эффекте матового стекла», пишет НСН.

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Источник: Express
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