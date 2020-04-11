Врачи объяснили, какой кашель может быть симптомом рака легких

Лондон, 11 апреля. Длительный, изнуряющий кашель может свидетельствовать о развитии рака легких, предупредили специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Врачи посоветовали насторожиться, если кашель не дает спать по ночам и не проходит в течение трех недель. Симптомами опухоли, по их словам, могут также стать одышка, хрип и боли в груди, кровь или мокрота ржавого цвета.

При этом специалисты объяснили, что подобные симптомы имеет не только рак, но и другие заболевания легких. Они порекомендовали обязательно обратиться за медицинской помощью, чтобы установить точную причину недомогания.

Врачи объяснили, что рак легких начинает активно себя проявлять уже тогда, когда метастазы распространяются в соседние органы. В этом случае бороться с опухолью уже намного сложнее, а прогноз менее благоприятный, добавили они.

Ранее японские ученые сообщили, что у бессимптомно переболевших коронавирусом нового типа обнаружены поражения легких. Специалисты изучили результаты компьютерной томографии заразившихся COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess, после чего рассказали о выявленном так называемом «эффекте матового стекла», пишет НСН.