 В растолстевшей Успенской проснулись украинские корни

Москва, 11 апреля. Известная российская певица Любовь Успенская заявила, что карантин не прошел для нее даром. За время вынужденной самоизоляции у артистки отросла настоящая коса, а также образовалось 4 лишних килограмма.

Успенская отметила, что ее бабушка была бы очень довольна таким результатом. В ее времена полненькие девушки «были нарасхват».

«То ли на любовь, то ли на еду», — шутит певица.

Королева русского шансона также добавила, что в ней неожиданно заявила о себе украинская кровь.

«Проснулись мои украинские корни на карантине, сегодня варила борщ с пампушками и нарядилась, как хохлушка», — пишет Успенская в Instagram.

Подписчики высоко оценили украинский образ Успенской, отметив, что и платье, и прическа ей идут.

«Образ настоящий! И взгляд! Какой взгляд!», «Очень красивое платье! А сама еще лучше», «Красотка , очень идет одежда», — пишут в комментариях.

Отметим, что Успенская в настоящее время тяжело переживает разрыв со своей дочерью — Татьяной Плаксиной. Девушка обвинила мать в преследовании и попытке контролировать ее жизнь, после чего собрала вещи и уехала к отцу в США.

Это стало настоящим ударом для певицы. В марте она выступила в шоу «Док-Ток», в ходе которого рассказала о конфликте с дочерью. Однако выпуск завершился скандалом. Успенская обвинила ведущую Ксению Собчак в отсутствии такта, и покинула студию до окончания передачи.

Плаксина утверждает, что конфликт произошел, когда она попала в больницу Коста-Рики после неудачного падения с велосипеда. Девушка ставит матери в вину то, что она выдала журналистам личную информацию дочери, ни с кем не посоветовавшись.

