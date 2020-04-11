Теракты и перестрелки стали главными инструментами междоусобной вражды боевиков СНА

Подрывы автомобилей в ходе терактов, кровопролитные столкновения и создание в Сети видимости единства — как входящие в «Сирийскую национальную армию» (СНА) бандформирования пытаются уживаться друг с другом в Большом Идлибе, не имея единого врага. Почему Турции не удается изменить репутацию СНА с террористов на «умеренную оппозицию» Федеральному агентству новостей (ФАН) объяснил политолог Владимир Шаповалов.

Объединенные Турцией в «Сирийскую национальную армию» (СНА) вооруженные бандформирования вернулись к своим старым противоречиям и разборкам на захваченных территориях северо-запада Сирии.

Федеральное агентство новостей недавно уже обращало внимание на тот факт, что, не имея единого врага в виде правительственных войск Сирии, боевики из разных группировок, входящих в СНА, начали активно убивать друг друга, грабить местное население и захватывать заложников.

Бандформирования своими действиями на корню разрушают все попытки Турции представить СНА, как какую-то структуру с политическими амбициями, хотя по факту — это просто сборище бандитов. И несмотря на робкие попытки Анкары контролировать группировки, входящие в так называемую умеренную оппозицию, соседствовать без конфликтов они попросту не в состоянии.

Так, 9 апреля в населенном пункте Аль-Баб в провинции Алеппо произошел теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Целью нападения был один из командиров СНА — Махмуд аль-Аззи. Даже несмотря на то, что после подрыва своего автомобиля боевик был оперативно доставлен в турецкую больницу, врачи не смогли спасти его и он скончался на следующий день. Ни одна из группировок, орудующих в этом районе Алеппо, не взяла ответственность за нападение.

The killing of the leader of the Sultan Murad division, "Mahmoud Al-Ezzi Abu Faisal", when an explosive device placed in his car exploded Thursday night in Al-Bab city, what resulted in a severe injury that caused him death this morning after being transferred to the hospital.++ pic.twitter.com/TLcy9QRzHn — Y.N.M.S (@ynms79797979) April 9, 2020

A leader of the pro-Turkish "Sultan Murad" faction has been killed in Al-Bab city in Aleppo countrysidehttps://t.co/jX25tqeQtx pic.twitter.com/UNjOKpEbLw — Amy Ruth (@Kurdish_comrade) April 9, 2020

На следующий день, 10 апреля, на северо-западе Сирии произошло сразу несколько столкновений с участием связанных с Турцией вооруженных группировок.

Так, на севере провинции Хасака в районе населенного пункта Рас-аль-Айн боевики входящих в СНА группировок «Ахрар аш-Шаркыя» и «Дивизия Султан Мурад» устроили кровопролитную перестрелку, которая закончилась погибшими и раненными с обеих сторон. Однако несмотря на столкновение, вечером этого же дня «Ахрар аш-Шаркыя», желая создать видимость единства в СНА, выразила соболезнования в связи гибелью брата командира «Дивизии Султан Мурад» в ходе теракта в Аль-Бабе.

Помимо внутриусобной вражды, принадлежащие к так называемой умеренной оппозиции бандиты враждуют и с другими формированиями, действующими на территории Большого Идлиба.

Так, курдская группировка «Силы освобождения Африна» провела нападение на позиции состоящей в СНА группировки «Лива Сукур аш-Шималь». Нападение произошло на севере провинции Алеппо, недалеко от сирийско-турецкой границы и населенного пункта Захра. По данным агентства Rojava Network, в результате атаки погибли три протурецких боевика, еще один был тяжело ранен.

#Afrin: According to an well informed source, Afrin liberation forces has raided the headquarters of Turkish-backed "Northern Falcon" in Bulbul area, occupied Afrin region today. 3 Turkish-backed terrorists were eliminated and one badly injured. — Rojava Network (@RojavaNetwork) April 10, 2020

Политолог, заместитель директора Института истории и политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал о причинах отсутствия единства между входящими в СНА вооруженными группировками.

«Сирийская национальная армия» — это разрозненные боевики

По словам собеседника ФАН, столкновения входящих в СНА группировок стали стандартной ситуацией. Вопреки заявлениям Турции и стран Запада, боевики не являются сторонниками той или иной общей идеи, защищающей интересы части населения — ими движут совсем другие ценности.

«Мы видим, что входящие в так называемую умеренную оппозицию бандформирования состоят из бандитов, участвующих в военных конфликтах из-за наживы, или и вовсе представителей радикальных исламистских группировок. Они часто меняют свои убеждения, фронт боевых действий и переходят из одного формирования в другое. Это абсолютно разрозненный контингент, который совершенно ничего не объединяет. Своими преступными действиями они разрушают все попытки представить их не в образе бандитов», — отмечает политолог.

Репутация неконтролируемых террористов

Как замечает Владимир Шаповалов, разделить входящие в СНА вооруженные группировки на террористов и так называемую умеренную оппозицию невозможно. Турция хоть и активно пытается создать картинку того, что в районе Большого Идлиба действует некая «вооруженная оппозиция», в действительности Анкара, несмотря на то, что предоставляет им финансирование, не в состоянии в полной мере контролировать эти бандформирования.