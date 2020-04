Теракты и перестрелки стали главными инструментами междоусобной вражды боевиков СНА

Подрывы автомобилей в ходе терактов, кровопролитные столкновения и создание в Сети видимости единства — как входящие в «Сирийскую национальную армию» (СНА) бандформирования пытаются уживаться друг с другом в Большом Идлибе, не имея единого врага. Почему Турции не удается изменить репутацию СНА с террористов на «умеренную оппозицию» Федеральному агентству новостей (ФАН) объяснил политолог Владимир Шаповалов.

Объединенные Турцией в «Сирийскую национальную армию» (СНА) вооруженные бандформирования вернулись к своим старым противоречиям и разборкам на захваченных территориях северо-запада Сирии.

Федеральное агентство новостей недавно уже обращало внимание на тот факт, что, не имея единого врага в виде правительственных войск Сирии, боевики из разных группировок, входящих в СНА, начали активно убивать друг друга, грабить местное население и захватывать заложников.

Бандформирования своими действиями на корню разрушают все попытки Турции представить СНА, как какую-то структуру с политическими амбициями, хотя по факту — это просто сборище бандитов. И несмотря на робкие попытки Анкары контролировать группировки, входящие в так называемую умеренную оппозицию, соседствовать без конфликтов они попросту не в состоянии.

Так, 9 апреля в населенном пункте Аль-Баб в провинции Алеппо произошел теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Целью нападения был один из командиров СНА — Махмуд аль-Аззи. Даже несмотря на то, что после подрыва своего автомобиля боевик был оперативно доставлен в турецкую больницу, врачи не смогли спасти его и он скончался на следующий день. Ни одна из группировок, орудующих в этом районе Алеппо, не взяла ответственность за нападение.

The killing of the leader of the Sultan Murad division, "Mahmoud Al-Ezzi Abu Faisal", when an explosive device placed in his car exploded Thursday night in Al-Bab city, what resulted in a severe injury that caused him death this morning after being transferred to the hospital.++ pic.twitter.com/TLcy9QRzHn