«Альянс врачей» не заинтересован в поддержке медиков, не входящих в профсоюз

«Альянс врачей» и его глава Анастасия Васильева провели уже три акции «помощи» российским больницам. По счастливому стечению обстоятельств во всех трех медучреждениях находились члены профсоюза, которые принимали коробки с неизвестным содержимым. Дальнейшая судьба переданных материалов неизвестна, но видно, что организация помогает только сторонникам.

О «всероссийской мединспекции» «Альянс врачей» заявил 30 марта. В рамках кампании сотрудники профсоюза посетили три города — Окуловку, Реутов и Солнечногорск, и во все населенных пунктах встречались члены профсоюза. Все это можно было списать на случай, если бы не просматривалась определенная закономерность.

Лояльные врачи в Новгородской области

Окуловку как первую цель профсоюза стоит рассмотреть подробнее. Если путь до расположенного в Новгородской области городка из Москвы составляет более 440 километров, то Реутов и Солнечногорск находятся значительно ближе — около 30 и 80 километров соответственно. Чем объясняется весьма странный выбор для первой поездки «Альянса»?

Возможно, что Окуловка стала первой в списке на посещение Васильевой как раз из-за лояльности местных активистов. Именно здесь первым после Москвы появилось отделение профсоюза, именно здесь местные активисты из альянса постоянно конфликтовали с местной властью, выходя на митинги, пикеты и устраивая «итальянские забастовки».

Одним из видных активистов стала фельдшер Светлана Кузнецова. В течение двух лет она на постоянной основе участвовала в различных акциях и митингах в регионе, а в 2020 году, после первого рейда альянса, стала первой, кто отчитался об «успешной передаче СИЗов» от членов профсоюза.

Рейды в Подмосковье

Вторая поездка «мединспекции» альянса состоялась в Реутов. По прибытии к ЦГКБ Реутова стало известно, что руководство медучреждения не было уведомлено о визите «Альянса врачей» и доставке СИЗов, из-за чего отказалось от коробок с неизвестным содержимым. Васильевой было принято решение передать товар якобы работнику больницы, который забрал медоборудование на личном автомобиле. Были ли переданы СИЗы сотрудникам местной больницы или же перепроданы на местном рынке — неизвестно.

Последний на данный момент визит Васильева попыталась нанести в больницу в Солнечногорске. Попыталась, поскольку коробки с «СИЗ» снова оказались переданы в руки неустановленного частного лица. Об этом сообщал как сам профсоюз, так и следовало из видеоотчета организации — коробки с неизвестным содержимым были занесены в подъезд жилого дома.

Во всех трех случаях прослеживается некая систематичность — средства индивидуальной защиты, при условии, что это правда они, доставляются в руки частных лиц или, как их называют в альянсе, «членов профсоюза». В сухом остатке видно, что «Альянс врачей» помогает только «своим», а до проблем «обычных» больниц и врачей профсоюзу дела нет.

«Не мешайте нам работать»

Впрочем, не входящие в организацию работники медучреждений сами отказываются от помощи организации Васильевой, требуя не мешать им «проверками» в текущий весьма напряженный период.

Критика деятельности «Альянса прослеживается и на уровне главврачей больниц. Например, Наталья Усатова из Валдайской ЦРБ в Новгородской области отметила, что Васильева самовольно нарушила режим самоизоляции, в то время как даже настоящие работники медицинской сферы позволяют себе движение по региону только с официального разрешение властей.

«Мы, медики, не поняли этой выходки. Даже мы не позволяем себе перемещаться по области. Ведь можно было уточнить у министра, какая у нас потребность, подключить волонтеров к этой работе. Весь процесс в регионе по борьбе с коронавирусом контролирует министр и лично губернатор», — заявила Усатова.

Главврач Боровичской больницы Вадим Ладягин усомнился и в содержании коробок, которые доставляли сотрудники «Альянса врачей».

«Опять-таки непонятно, с каких эти маски складов, как они вообще доставили без всяких предосторожностей, не имели ни сертификатов, скорее всего, ни регистраций», — подчеркнул специалист.

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что в рейды с собой Васильева берет не работников медучреждений, а специалистов абсолютно других сфер. Например, в Окуловку с ней поехали иностранный журналист, адвокат и три оператора. Все ее действия указывают только на очень нужные главе профсоюза освещение и ажиотаж вокруг ее «мединспекции», который она сможет использовать позже, например, в 2021 году на выборах в Госдуму, если соберется туда выдвигаться.

Васильева идет по проверенному ее предшественниками в лице Навального и Соболь пути — скандал, хайп, отработка в западной прессе. В то время как остальные организации и волонтеры «молча» помогают медицинским работникам и всем, кто оказался в сложной ситуации из-за коронавируса, глава «Альянса врачей» устроила целое шоу, в котором она воображает себя помогающей «униженным и оскорбленным», а власть якобы только вставляет ей палки в колеса.