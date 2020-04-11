На карантине. Елена Богомазова. ФАН-ТВ

В проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики, спортсмены и другие медийные личности пока не могут выйти на улицу.

В нашем новом выпуске пловчиха, заслуженный мастер спорта России Елена Богомазова. Чемпионка Европы признается, так много, как на самоизоляции, она давно не работала. Вместе с коллегами Елена проводит онлайн тренировки. Кроме того, она уделяет много внимания детям. Главный совет, который может дать спортсменка — не забывать про тренировки даже дома, ведь физические нагрузки необходимы.