Астролог назвала срок окончания пандемии коронавируса в России

Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что при самом благополучном прогнозе распространение коронавируса в России прекратится в начале июня. Ведический астролог, нумеролог Алла Новокрещенова рассказала, что для этого есть предпосылки в космосе.

Ведущий российский инфекционист отметил, что скорое завершение эпидемии зависит от того, насколько ответственно граждане будут соблюдать режим самоизоляции, а государство — контролировать возвращающихся из-за границы. По словам Виктора Малеева, оптимистичный прогноз, подразумевающий окончание эпидемии в России в начале июня этого года, сбудется, если события будут развиваться наилучшим образом, не будет врачебных ошибок, а люди сведут контакты к минимуму.

При этом академик подчеркнул, что об окончательной победе над новым коронавирусом можно будет говорить, когда появится вакцина, а это произойдет в конце 2020 года или, если повезет, осенью. Ситуацию прокомментировала астролог и нумеролог Алла Новокрещенова.

«Конечно, я анализировала ситуацию с точки зрения ведической астрологии. И я говорила, что в конце марта — начале апреля в нашей стране будет ужесточение законов и правил, связанное с распространением коронавирусной инфекции. Действовать этот период будет до начала мая, а в районе 5 мая все пойдет на спад — и сама заболеваемость, и ограничения, связанные с ней», — заметила она в беседе с Федеральным агентством новостей.

Астролог подчеркнула, что это не означает, что 5 мая все закончится, но обещала существенные послабления ограничений.

«Сейчас очень сильный Марс. Он соединен с Сатурном. А это вообще может давать военное положение. И сейчас слабый Юпитер, а это значит, что законы лучше не нарушать, потому что будут штрафовать, не разбираясь в деталях. А что касается самого коронавируса, то когда я проанализировала карты государств, то поняла, что в большей степени этот вирус затронет Европу, а Россию — в меньшей. Но эта пандемия спасла мир от войны, потому что соединение Марса с Сатурном — это соединение глобальной войны, какой была Вторая мировая. Поэтому, я считаю, мы должны быть благодарны тому, что пришел коронавирус, а не война», — объяснила Алла Новокрещенова.

Она добавила, что, по ее подсчетам, ситуация с коронавирусом в России окончательно стабилизируется после 20 мая.