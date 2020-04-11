Москва, 11 апреля. Президент РФ Владимир Путин считает, что США должны отказаться от «нелепых стереотипах» о России. По его словам, Москва и Вашингтон должны помогать друг другу в условиях эпидемии.
Путин считает, что Россия и США должны помогать друг другу в условиях эпидемии
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Москва, 11 апреля. Президент РФ Владимир Путин считает, что США должны отказаться от «нелепых стереотипах» о России. По его словам, Москва и Вашингтон должны помогать друг другу в условиях эпидемии.
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