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Путин считает, что Россия и США должны помогать друг другу в условиях эпидемии

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Путин считает, что Россия и США должны помогать друг другу в условиях эпидемии

Москва, 11 апреля. Президент РФ Владимир Путин считает, что США должны отказаться от «нелепых стереотипах» о России.  По его словам, Москва и Вашингтон должны помогать друг другу в условиях эпидемии.
 

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