Космонавт Сураев назвал МКС самым дорогим творением в истории человечества

В этот день в 1961 году советский летчик-космонавт Юрий Гагарин открыл эпоху пилотируемых космических полетов. Его последователь, Герой России, депутат Госдумы и первый космический блогер Максим Сураев в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему он не мечтал в детстве стать космонавтом, как себя чувствуют на орбите туристы и кто популярнее у молодежи — Роскосмос или NASA.

Не люди, а полубоги

— Максим Викторович, вы в детстве мечтали стать космонавтом?

— Это такая расхожая фраза, которую повторяют различные бизнесмены, политики или артисты, что с детства они «мечтали быть космонавтами». Я о космонавтике не мечтал. Мне всегда казалось, что космонавты — это не люди, а полубоги. Так как я родился в семье военных, мне всегда хотелось стать военным летчиком.

Я к этому стремился: прошел отбор, закончил летное училище с отличием, поступил в Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского. Но однажды туда приехали люди из Центра подготовки космонавтов и сказали, что у них набор, предложили написать заявление.

— Вы знали, что вас возьмут?

— Хотя я и имел тогда четкое представление, что такое космонавтика, но не надеялся, что пройду туда. Все же написал заявление — и меня приняли. Потом был очень сложный отбор. У нас много ребят пробовались, но прошел только я один. Затем — снова очень длительная подготовка. К своему первому полету я готовился 12,5 лет.

— Вы получили за свой первый полет звание Героя России. Почему космонавтов до сих пор награждают этой высшей наградой?

— Каждый космический полет — испытательный. Это рискованная и сложная профессия, где никто не застрахован. Когда ты в космосе, ты всегда подвергаешь здоровье риску. Радиация и невесомость так или иначе оставляют след в твоем организме. Хорошо, что наше государство этот труд очень ценит, поэтому с предложениями отменить для космонавтов награды я категорически не согласен.

— Обычному человеку о полете в космос сейчас лучше не мечтать?

— В мой первый полет со мной летал космический турист, глава Cirque du Soleil Ги Лалиберте. Он пробыл на Международной космической станции около двух недель, но в качестве пассажира, — а основную работу делал экипаж. То, что делает на МКС профессиональный космонавт или астронавт, никогда не сравнится с тем, чем занимается космический турист.

МКС — это самое дорогое творение человечества за всю историю. Если ты будешь допускать ошибки, то можешь нанести станции существенный урон. Ни одна страна не пойдет на такой риск, чтобы допустить на МКС неподготовленного человека.

— Передают ли космонавты какие-нибудь советы молодым специалистам после возвращения на Землю?

— Разумеется! Конечно, у нас есть очень хорошие, профессиональные и грамотные инструкторы на Земле, но они все же не были в космосе. Перед полетом важно знать о нюансах, о которых тебе могут не рассказать. Мы, уже побывав на МКС, можем объяснить, на что следует обратить внимание. Особенно это востребовано, когда экипаж только прилетел на Землю и знает фактическое состояние станции.

Вообще, передача опыта очень важна. Когда я сам общался с ребятами, которые вернулись с МКС, они рассказали мне очень много нюансов, и после было немного легче.

Космонавтика как национальная идея

— Что для вас День космонавтики?

— Для меня это дата, которая связана прежде всего с полетом первого человека в космос. Это праздник наших успехов и достижений, которые были и при Советском Союзе, и есть сейчас в России. Это, конечно, профессиональный праздник для всех людей, которые причастны к космической отрасли.

— Последний опрос ВЦИОМ показал, что профессия космонавта будет востребована, но при этом россияне мало что знают об этой сфере. С чем это может быть связано?

— Так повелось, что о космонавтах обычно вспоминают только 12 апреля. Сейчас людям более интересны личная жизнь популярных артистов и скандальные ток-шоу. Но я считаю очень важным, как именно подается информация.

Скажем, меня все называли первым космическим блогером, так как я вел свой блог. Люди заинтересовались, блог перевели на пять языков. Он считался самым интересным и читаемым, потому что до этого информация о космосе подавалась очень сухо. Например, так: «С космодрома Байконур улетел очередной экипаж, самочувствие космонавтов хорошее». Но это людям неинтересно! А когда ты рассказываешь о своих впечатлениях, снимаешь видео, погружаешься в нюансы, это людей очень увлекает.

— Кто же должен заниматься популяризацией космонавтики?

— Я считаю, что популяризацией должен заниматься каждый слетавший космонавт. Мы встречаемся со школьниками и студентами — это тоже часть нашей работы. Каждый, кто попал в отряд, несет этот крест. Но нас все равно очень мало, поэтому должна быть государственная поддержка. Нужно уделять этому больше внимания, направлять молодежь. Роскосмос этим занимается, но мы все равно пока не дотягиваем до NASA.

Сравните сами: когда открывают набор астронавтов в США, у них тысячи желающих. А когда открывают набор у нас, то его продлевают один раз, потом второй раз… Никто об этом не знает и не понимает, зачем пробоваться. Космонавтика в России должна стать национальной идеей.

— У вас в детстве были кумиры? Люди, на которых вам хотелось равняться?

— Думаю, что у каждого человека такие люди есть. Это и летчики, например Юрий Алексеевич Гагарин. Это мои родители — они многому меня в жизни научили. Мои преподаватели в школе, командиры в военном училище и академии — люди, у которых ты учишься, впитываешь опыт и знания как губка.

— Что вы можете посоветовать мальчикам и девочкам, которые мечтают однажды полететь в космос?

— Не бывает недосягаемых целей. Все зависит от того, насколько вы этого хотите и прикладываете ли к этому усилия. Не боги горшки обжигают.

Да, профессия космонавта — это сложно и невероятно тяжело. Но если вы действительно хотите стать космонавтом, то сможете этого добиться. Не опускайте руки и делайте свое дело. Я сам — яркий тому пример. Просто вкалывал, учился, работал — и добился того, чего очень хотел.

Ранее на пресс-конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» Максим Сураев прокомментировал заявление Дональда Трампа о праве американцев на добычу космических ресурсов и рассказал, ждать ли в ближайшее время «звездные войны» между странами.

Свой первый космический полет Максим Викторович совершил 30 сентября 2009 года в качестве командира корабля «Союз ТМА-16». В ходе полета Сураев выполнил один выход в открытый космос продолжительностью 5 часов 44 минуты. Полет продлился 169 суток.

В свой второй полет российский космонавт отправился 28 мая 2014 года в качестве командира корабля «Союз ТМА-13М». Он выполнил один выход в открытый космос продолжительностью 3 часа 41 минуту. Спустя 165 суток экипаж во главе с Максимом Сураевым успешно вернулся на Землю.