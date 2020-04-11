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Правительство России расширило перечень пострадавших от пандемии отраслей экономики

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Правительство России расширило перечень пострадавших от пандемии отраслей экономики

Москва, 11 апреля. Правительство России расширило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. Документ размещен на сайте кабмина.

Согласно постановлению, раздел «Культура, организация досуга и развлечений» пополнился деятельностью в области демонстрации кинофильмов. В перечень также вошел новый раздел «Деятельность в области здравоохранения», который содержит позицию «Стоматологическая практика».

Как отмечает «Ридус», стоматологические клиники и кинотеатры теперь смогут претендовать на первоочередную антикризисную поддержку государства. Включить в перечень именно эти отрасли предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет «Аргументы и Факты».

Правительство России расширило перечень пострадавших от пандемии отраслей экономики

Коронавирусная инфекция унесла жизни уже более 103 тысяч человек практически по всему миру, заразились свыше 1,7 миллиона. В России, по последним данным, зафиксировано более 13 тысяч случаев заболевания COVID-19, около тысячи человек удалось вылечить, 106 пациентов скончались.

Регионы России перешли на режим самоизоляции. Продолжают работать только предприятия непрерывного цикла, медучреждения и аптеки, спасательные и силовые ведомства, а также организации в сфере ЖКХ и жизнеобеспечения. До конца апреля продлен режим нерабочих дней.

Правительство России расширило перечень пострадавших от пандемии отраслей экономики

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Источник: Сайт Кабмина РФ
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