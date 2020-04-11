США могут монополизировать космос, создав новую отрасль частного права

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома. При этом США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, по которому космос и его объекты считаются достоянием всего человечества.

По мнению российских экспертов, наша страна способна осваивать и защищать полезные ископаемые на Луне. Российская космическая программа предполагает коммерческое освоение космических ресурсов под эгидой государства.

Считается, что частный бизнес не в состоянии сконцентрировать у себя достаточное количество технологий и финансов. Возможно, такая позиция устарела.

Первой известной успешной попыткой извлечения выгоды из существования Луны можно считать роман Жюля Верна «Из пушки на Луну» («De la Terre à la Lune, Trajet direct en 97 heures 20 minutes»). Луна неплохо обеспечила издателей и кинематографистов.

Следующей по известности можно считать создание предприимчивым американцем в 1980 году «Лунной корпорации». Идея была изящна и проста: компания продавала каждому желающему участки по 40 соток на лунной поверхности. Покупатель платит деньги и получает сертификат владения, карту и конституцию лунной республики. У «Лунной корпорации» есть конкуренты, между ними идут суды о том, кто является настоящим автором идеи продажи сертификата. Вопросы прав собственности на лунные участки в суды не попадали.

Международные законы и национальное законодательство отдельных государств никак не регулируют права собственности на лунную поверхность. В 1979 году ООН попыталось определить международным соглашением порядок деятельности государств на Луне и других небесных телах, однако его не ратифицировала ни одна страна большой семерки и Совета Безопасности ООН, в том числе Россия и США. Промышленно развитые державы, вдохновленные чередой промышленных революций и прогнозами футуристов вроде Верна и Хайнлайна, не желают ограничивать себя в перспективах за пределами Земли.

Вопрос нормативного регулирования прав использования Луны не был актуален ровно до того момента, пока стоимость доставки груза на естественный спутник Земли не приблизилась к 600 тыс. рублей за килограмм. Сейчас развитие технологий придает реальный экономический смысл коммерческим запускам на спутник для добычи лунного риголита. В этом минерале в 300 раз больше, чем в земной атмосфере, суперперспективного изотопа гелия-3. При этом килограмм гелия-3 на Земле стоит 182 млн руб. Полеты на Луну определенно удешевят его и сделают возможным широкое применение в экономике.

Проектная стоимость одной единицы электроэнергии на Луне оценивается в 40 раз ниже, чем на Земле. Не стоит забывать о постоянном развитии способов транспортировки. Экономическая эффективность современных аккумуляторов такова, что стоимость перевозки и выработки единицы электроэнергии танкером уже сравнима с аналогичной стоимостью добычи нефти и перевозки ее нефтеналивным танкером.

В обозримом будущем государство, которое реализует проект промышленной добычи гелия-3, получит мировую монополию на ряд энергетических и военных технологий. Непреодолимых экономических препятствий к организации такого производства сейчас нет. Совсем недавно процесс колонизации Луны тормозился тем, что все 100% технологий пока не были доступны только одному государству.

США посчитали, что весь объем технологий для коммерческих полетов и базы на Луне они собрали у себя, и фактически создали новую отрасль права.

6 апреля Трамп в продолжение акта Конгресса США от 2015 года подписал указ, которым космическое пространство и объекты классифицируются не как всеобщее достояние человечества, а как юридически и физически уникальная область человеческой деятельности.

Этим указом новая отрасль частного космического права наделяет американцев правом заниматься коммерческой разведкой, добычей и использованием природных ресурсов за пределами нашей планеты. Экономика освоения космических ресурсов получила правовую основу: у частных коммерческих проектов появляется легальная возможность осуществлять новый вид экономической деятельности, собирать капитал у акционеров и кредитоваться в банках под добычу полезных ископаемых на Луне.

Новое нормативное регулирование космоса за рамками международного публичного права дает основу правовой системе США без внешнеполитических поводов, руководствуясь только экономическими интересами своих граждан, вводить санкции против российской и китайской космической отрасли, препятствовать распространению дешевых космических технологий в мире. Свои законы американцы считают применимыми во всем мире. Иногда у них это получается, как в случае с законом FATCA.

Доступность американских технологий коммерческих полетов в космос и правовая база частного космического права оживляют деятельность коммерческих компаний в этом направлении, дают монопольный шанс американской промышленности под американской юрисдикцией появиться на Луне намного раньше других стран.

Более того — использование механизма санкций позволит США монополизировать космическую сферу и закрыть доступ в космос всем странам, кто окажется не способен создавать и поддерживать собственные технологии доставки грузов на орбиту и в космическое пространство.