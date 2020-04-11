YouTube назвал «недопустимым» и удалил интервью журналиста RT c главврачом Проценко

Москва, 11 апреля. Видеохостинг YouTube удалил интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту телеканала RT Антону Красовскому.

Видео было опубликовано 20 марта в рамках проекта «Эпидемия». Ролик набрал более 3 млн просмотров. В этой беседе Проценко ответил на вопросы о коронавирусной инфекции, рассказал о возрасте заболевших, симптомах заражения. Врач рассказал и о первом случае смерти пациента с коронавирусом в РФ, о том, как он смог спасти тяжелого пациента без помощи аппарата ИВЛ. Кроме того, Проценко оценил готовность российских больниц к резкому росту заболевших коронавирусом и дал прогноз по примерным срокам окончания эпидемии COVID-19.

Однако модераторы YouTube удалили ролик, расценив его как «недопустимый» и «нарушающий правила сообщества». Представители видеохостинга также указали, что часть процессов по проверке контента в YouTube «была изменена» в связи с пандемией коронавируса. Что это значит — остается загадкой.

Скриншот уведомления опубликовали в своих Telegram-каналах главред RT Маргарита Симоньян и сам Красовский.

«Знаете что это? Это было интервью с Денисом Проценко, которое посмотрело больше трех миллионов человек. Это все, что надо вам знать про русский GOOGLE , YouTube и систему ботов Навального», — с возмущением написала Симоньян.

Красовский, в свою очередь, отметил, что YouTube очень избирателен к авторам каналов.

«Ютьюб относится к кому-то с любовью (Навальный, Дудь, все эти подростковые паблики), а к кому-то, как к говну. Тут я вижу радостный скрин навальнят с текстом: а как к тебе, мразь, еще относиться?» — добавил он.

При этом журналист подчеркнул, что относиться к нему можно как угодно, «но не в корпоративных отношениях, установленных правилами».

«Факт в том, что никаких реальных правил у Гугла (YouTube принадлежит американской корпорации Google. — Прим. ФАН) нет. И значит они должны быть установлены. Ну и нет конечно, никакого объяснения гугл нам не давал», — заключил Красовский.

Теперь телеканал RT намерен оспорить действия YouTube. Апелляция и запросы будут направлены во все релевантные российские и международные организации. Отметим, YouTube, а вместе с ним и Twitter, и Instagram уже неоднократно попадались на распространении фейковой информации о коронавирусе. Естественно, достоверная информация из уст Проценко, встала видеохостингу поперек горла. Вот и нашелся странный предлог для удаления интервью.

Глава ФЗНЦ и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич еще в конце марта призывал жестко наказывать эти платформы за фейковые посты, сообщения, ролики о ситуации с коронавирусом в России. По его мнению, за дезинформацию о COVID-19 должны быть введены многомиллионные штрафы и даже уголовная ответственность.

К слову, фейки о коронавирусе — далеко не первый случай, когда YouTube, Twitter, Facebook занимались распространением недостоверной информации о положении дел в России. Активное участие в этом они принимали летом этого года, занимаясь вбросами на тему массовых беспорядков в Москве.