Кремль оценил, когда может наступить пик заболеваемости коронавирусом

Москва, 11 апреля. В течение пары недель станет понятно, приблизились ли в России к пику заболеваемости коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Предположительно, в течение предстоящей пары недель будет понимание, приблизились ли мы к пику заболеваемости или когда мы к нему приблизимся», — сказал представитель Кремля.

По состоянию на 11 апреля, в России зарегистрировано более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом. За весь период в стране от инфекции погибли 106 человек, более тысячи человек выздоровели.

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что пневмония была вызвана новым типом коронавируса. В середине марта ВОЗ объявила ситуацию с новым вирусом пандемией.

На сегодняшний день инфицированные есть практически в каждой стране мира, число зараженных уже превысило 1,7 млн человек. От инфекции скончались более 100 тысяч человек.