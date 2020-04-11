Швыткин рассказал о политическом эффекте помощи Китая России

Москва, 11 апреля. Поддержка Китая, который направил в Россию медиков для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, способствует укреплению партнерских отношений двух стран. Об этом в субботу заявил член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Эти действия будут полезны в рамках двусторонних российско-китайских отношений. Но самое главное, такая помощь показывает готовность Пекина выручать своих партнеров. Аналогичную готовность показывает и Россия, помогая другим странам», — пояснил он в разговоре с iReactor.

Швыткин также напомнил, что Китай имеет положительный опыт борьбы с короновирусной инфекцией, поскольку успешно преодолел пандемию на своей территории. Эти знания могут быть чрезвычайно полезны для России, где эпидемия пока что только набирает обороты.

Напомним, что впервые вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань, откуда со временем зараза распространилась по всему миру. Примечательно, что сейчас эпидемия в КНР идет на спад. Впервые за долгое время власти сняли транспортное оцепления с Ухани, город возвращается к обычной жизни. Добавим также, что в начале года, когда ситуация в Китае еще оставалась тяжелой, Россия направляла Пекину гуманитарную помощь с масками и медицинским оборудованием.

Кроме того, Россия помогает Италии и Сербии в борьбе с эпидемией коронавируса. В обе страны было направлено несколько самолетов с медоборудованием и специалистами. В настоящее время российские военные врачи и вирусологи работают в итальянском Бергамо, где сложилась наиболее тяжелая ситуация.