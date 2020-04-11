Путин считает социальные обязательства абсолютным приоритетом властей РФ

Москва, 11 апреля. Россия обладает потенциалом, чтобы первым делом исполнить социальные обязательства, которые президент Владимир Путин считает абсолютным приоритетом властей страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Социальные обязательства являются для нашего руководства, для президента Путина абсолютной константой и абсолютным приоритетом. Это было уже неоднократно доказано, в том числе и во время очень жестокого кризиса 2007–2008 года», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 13 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Регионы страны перешли на режим самоизоляции, приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами. До конца апреля продлен режим нерабочих дней.

Президент на этой неделе провел совещание с губернаторами, в ходе которого подчеркнул, что семьям с детьми, гражданам, чьи доходы сократились, а также людям, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты, нужна сейчас особая поддержка. Для этого предусмотрены специальные выплаты.

Глава государства попросил губернаторов в период пандемии действовать быстро, профессионально и собрано, дорожить каждым днем и рублем. Необходимая федеральная поддержка уже была выделена и поступила в регионы. Средства, по его словам, должны сработать максимально эффективно.