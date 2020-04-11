США отправят помощь Италии вопреки России. События дня. ФАН-ТВ

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о передаче гуманитарной помощи Италии, вопреки якобы «дезинформации со стороны России и Китая». Москва и Пекин помогают пострадавшей от COVID-19 европейской стране и тем самым, по мнению Вашингтона, «принижают значение действий США». Передача гумпомощи итальянской стороне должна доказать «лидерство Штатов». Ранее с похожими обвинениями в адрес России и Китая выступал глава Госдепа США Майк Помпео . Интересно, что несмотря на заявления, США только сейчас решили оказать хоть какую-то помощь Италии. До этого страна получала поддержку только от Москвы и Пекина. Напомним, в конце марта на Апеннины отправились российские вирусологи и эпидемиологи. Затем последовали голословные обвинения США в том, что эта помощь якобы бесполезна, и отправка врачей была просто «политической акцией». Однако премьер-министр Италии Джузеппе Конте после этого заявил, что Россия никогда не пыталась использовать помощь для политического давления.

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Правительство России распространит эксперимент по бесплатному доступу к социально-значимым интернет-ресурсам и на мобильный интернет. На эту тему уже ведутся переговоры с операторами связи, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамах Петербургского международного юридического форума, который проходит в онлайн-формате.

«Вы знаете, что есть эксперимент — наиболее популярные сервисы — доступ к ним операторы предоставляют бесплатно. Пока, конечно, только для фиксированного интернета, но следующим шагом, я уверен, что мы договоримся и с мобильными операторами», — отметил вице-премьер.

Чернышенко отметил, что время в самоизоляции дает возможность людям «прикоснуться к новым сервисам и попробовать новые возможности, — то, до чего, может быть, раньше и не доходили руки». Напомним, Минкомсвязи России 31 марта утвердило список социально-значимых ресурсов, которые будут участвовать в эксперименте по бесплатному доступу к ним граждан. Он продлится с 1 апреля по 1 июля. Перечень может меняться, но не чаще, чем раз в неделю.