США отправят помощь Италии вопреки России. События дня. ФАН-ТВ

США поможет Италии ради «лидерства»
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о передаче гуманитарной помощи Италии, вопреки якобы «дезинформации со стороны России и Китая». Москва и Пекин помогают пострадавшей от COVID-19 европейской стране и тем самым, по мнению Вашингтона, «принижают значение действий США». Передача гумпомощи итальянской стороне должна доказать «лидерство Штатов». Ранее с похожими обвинениями в адрес России и Китая выступал глава Госдепа США Майк Помпео. Интересно, что несмотря на заявления, США только сейчас решили оказать хоть какую-то помощь Италии. До этого страна получала поддержку только от Москвы и Пекина. Напомним, в конце марта на Апеннины отправились российские вирусологи и эпидемиологи. Затем последовали голословные обвинения США в том, что эта помощь якобы бесполезна, и отправка врачей была просто «политической акцией». Однако премьер-министр Италии Джузеппе Конте после этого заявил, что Россия никогда не пыталась использовать помощь для политического давления.
Бесплатный доступ к сайтам
Правительство России распространит эксперимент по бесплатному доступу к социально-значимым интернет-ресурсам и на мобильный интернет. На эту тему уже ведутся переговоры с операторами связи, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамах Петербургского международного юридического форума, который проходит в онлайн-формате.
«Вы знаете, что есть эксперимент — наиболее популярные сервисы — доступ к ним операторы предоставляют бесплатно. Пока, конечно, только для фиксированного интернета, но следующим шагом, я уверен, что мы договоримся и с мобильными операторами», — отметил вице-премьер.
Чернышенко отметил, что время в самоизоляции дает возможность людям «прикоснуться к новым сервисам и попробовать новые возможности, — то, до чего, может быть, раньше и не доходили руки». Напомним, Минкомсвязи России 31 марта утвердило список социально-значимых ресурсов, которые будут участвовать в эксперименте по бесплатному доступу к ним граждан. Он продлится с 1 апреля по 1 июля. Перечень может меняться, но не чаще, чем раз в неделю.
1667 новых заболевших COVID-19
За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Отметим, что это — на 119 меньше, чем днем ранее. Общее число заболевших COVID-19 в нашей стране составляет 13 584 человека. Больше всего новых случаев заражения в Москве — 1030, 152 в Подмосковье, и 80 — в Санкт-Петербурге. Всего умерло 106, а количество выздоровевших уже превысило тысячу человек — всего их 1045. Напомним, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир.
Масштабная дезинфекция в Москве
В воскресенье рабочие проведут дезинфекцию в столице, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Специальными препаратами обработают дороги, тротуары, парковки и дворы. Особое внимание уделят территории медицинских учреждений, метро и остановок. Тщательно дезинфицируют общественные туалеты, МФЦ, станции очистки сточных вод. В очистке задействуют свыше 4 000 единиц техники. Рекомендованные Роспотребнадзором препараты безопасны для человека и животных, но убивают вирусы. Данные меры необходимы, чтобы остановить распространение COVID-19. Напомним, что вспышка инфекции произошла в Китае в конце декабря 2019 года.