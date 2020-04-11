МГИК использует свой программный продукт для дистанционного обучения студентов

Московский государственный институт культуры (МГИК) начал использовать для дистанционного обучения студентов свой собственный сайт. Там и ранее публиковались материалы для дистанционного обучения, а сейчас, в ходе карантина из-за COVID-19, сайт становится основным и, что важно, собственным инструментом преподавания.

Фактически это уникальная учебная платформа, на которой можно найти лекции, домашние задания и задать вопросы по интересующим вопросам самим преподавателям. Интересно, что студенты, ожидавшие каникул, теперь жалуются на возросшую учебную нагрузку, рассказывая про большой объем заданий и короткие сроки на выполнение.

«Дистанционное обучение проходит динамично: преподаватели дают кучу заданий (которых во время очного обучения было гораздо меньше), ругают за пропущенные дедлайны, выставляют строгие рамки и только требуют, требуют и требуют. Лекций — мало, теории — мало, вопросов и практических заданий — много. Сайт сложный — в нем много вкладок, он не всегда выдерживает нагрузки. Но это можно считать за challenge — сможешь ли ты заниматься самообразованием, находясь дома в теплой кроватке?» — рассказывает Дарья, староста первого курса кафедры журналистики.

Студенты уже жалуются на карантинную тоску. Им хочется гулять, общаться с одногруппниками и преподавателями с глазу на глаз, а не собирать видеоконференции. Ученики стараются выполнить задания, даже находясь на каникулах, хотя это время для них официально считалось свободным.

«Преподаватели всегда на связи, отвечают на наши вопросы. Для меня проблема — отсутствие распорядка дня. Когда я жила в общежитии и занятия были очные, я знала сколько у меня пар, когда я должна выполнять задания, а тут полная свобода действий. Но можно найти и плюсы. У меня появилось время на дополнительное образование, занятия спортом», — делится своим мнением Елена, еще одна студентка МГИК.

Преподаватели дистанционным обучением остались довольны и называют его эффективным, поскольку все задания, появившиеся на сайте в первые дни каникул, ученики выполнили, не дожидаясь начала учебной недели. Так, преподаватели только за время каникул получили от кафедры журналистики более 50 ответов на задания.

«Как оказалось, на карантине мы работаем значительно больше, чем очно, зато получается практически индивидуальное обучение, студенты выигрывают. В целом мы стараемся придерживаться стабильного (обычного) расписания, чтобы равномерно распределить нагрузку и не мешать коллегам, например, с видеоконсультацией», — объяснила декан кафедры журналистики Елена Коломийцева.

Однозначный ответ на вопросы о проведении сессии получить пока нельзя. Однако преподаватели уверены, что в случае продления карантина они смогут организовать учащимся достойную проверку знаний.

Напомним, с 23 марта учебные учреждения России были переведены на дистанционное обучение. Как правило, используются зарубежные платформы типа Skype или Zoom, поэтому опыт МГИК с отечественным софтом вызывает интерес.