Песков рассказал, какие последствия предотвратил указ Путина о режиме самоизоляции

​​​Москва, 11 апреля. Зараженных коронавирусом в России было бы намного больше, если бы президент РФ Владимир Путин не подписал указ о введении режима самоизоляции. Такое заявление в субботу сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Если бы указ Путина о режиме самоизоляции не был подписан, РФ могла бы оказаться под угрозой огромного роста числа инфицированных коронавирусом», — отметил он.

Напомним, что ранее Путин объявил о нерабочей неделе, введенной в связи с эпидемией коронавируса. Глава государства попросил россиян проявить сознательность и не покидать дом без лишней необходимости. Позже Путин распорядился продлить выходные дни до конца апреля. По словам российского лидера, чем более жесткими будут карантинные меры, тем быстрее страна сможет преодолеть эпидемию.

Во многих российских регионах был введен режим полной самоизоляции. Выходить на улицу гражданам разрешается только для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или выгулять собаку. При этом необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, россиянам рекомендуется как можно чаще мыть руки.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 13,5 тыс. случаев заражения коронавирусом (прирост на 1,6 тыс. в сутки), 1045 человек выздоровело, 106 умерло.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.