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Песков заявил, что система здравоохранения ни одной страны мира не готова к пандемии

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Песков заявил, что система здравоохранения ни одной страны мира не готова к пандемии

Москва, 11 апреля. Система здравоохранения ни одной страны мира не оказалась готова к пандемии коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Москве сложилась сложная ситуация из-за распространения инфекции. Больницы, по его словам, работают в авральном, даже героическом режиме.

Однако, как подчеркнул Песков, ни одно государство не оказалось во всеоружии перед новым типом вируса.

«Система здравоохранения ни одной страны мира не готова к пандемии коронавируса», — сказал он.

Вспышка инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Оттуда вирус быстро распространился по миру и охватил уже более 170 стран. Число заразившихся COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек, более 103 тысяч пациентов скончались. Еще 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

Больше всего от коронавируса пострадали Италия, США и Испания. COVID-19 заразились многие известные личности, например, актер Том Хэнкс, певица Pink и даже 71-летний британский принц Чарльз.

Как рассказал генеральный директор государственного научного Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, уже скоро начнется первый этап клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции, его проведут на 60 добровольцах.

Песков заявил, что система здравоохранения ни одной страны мира не готова к пандемии

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Источник: Программа «Большая игра»
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