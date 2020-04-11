Песков заявил, что система здравоохранения ни одной страны мира не готова к пандемии

Москва, 11 апреля. Система здравоохранения ни одной страны мира не оказалась готова к пандемии коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Москве сложилась сложная ситуация из-за распространения инфекции. Больницы, по его словам, работают в авральном, даже героическом режиме.

Однако, как подчеркнул Песков, ни одно государство не оказалось во всеоружии перед новым типом вируса.

«Система здравоохранения ни одной страны мира не готова к пандемии коронавируса», — сказал он.

Вспышка инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Оттуда вирус быстро распространился по миру и охватил уже более 170 стран. Число заразившихся COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек, более 103 тысяч пациентов скончались. Еще 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

Больше всего от коронавируса пострадали Италия, США и Испания. COVID-19 заразились многие известные личности, например, актер Том Хэнкс, певица Pink и даже 71-летний британский принц Чарльз.

Как рассказал генеральный директор государственного научного Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, уже скоро начнется первый этап клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции, его проведут на 60 добровольцах.