Песков рассказал, как в администрации президента проходят тесты на коронавирус

Москва, 11 апреля. Большая часть сотрудников администрации президента ежедневно сдает тест на коронавирус, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тестирование проходят те сотрудники, кто принимают участие в обеспечение мероприятий Владимира Путина», — пояснил он интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

Естественно тест сдавал и сам Песков. Представитель Кремля добавил, что многие встречи и совещания президента сейчас переведены в онлайн-формат из соображений безопасности. Но график продолжает оставаться таким же насыщенным. По словам Пескова, состояние здоровья президента отменное, и это видно по его рабочему расписанию.

Отметим, что пресс-секретаря Путина часто спрашивают о тестах на коронавирусах. В марте он уже сообщал о том, что сдавал его на рабочем месте. Тогда специалист приезжал в администрацию президента, и все сотрудники АП ходили к нему по очереди. От сдачи до получения результатов, как уточнил Песков, прошло чуть больше 12 часов.