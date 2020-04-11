Коронавирус вскрыл проблемы: в школах Украины путают Арктику с Антарктидой и делят на ноль

Несколько дней назад на Украине разгорелся грандиозный скандал, который может стоить кресел десяткам чиновников местного министерства образования и науки (МОН). В рамках запущенного при посредничестве президента Владимира Зеленского проекта дистанционного обучения «Всеукраинская школа», где ученики средних и старших классов получают знания посредством телевизионных и онлайн-уроков, абсолютное большинство допущенных к преподаванию педагогов продемонстрировали вопиющее незнание собственных предметов. По словам независимых экспертов, подобное положение вещей свидетельствует о полной деградации образовательной системы Украины. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Упомянутому проекту официальный Киев не так давно определял «исключительную роль в повышении интеллектуального уровня школьников в условиях карантина, связанного с пандемией коронавируса COVID-19». За столь витиеватой формулировкой скрывалось намерение украинского МОН сделать все возможное, дабы учебный процесс для детей в возрасте от 9 до 16 лет не прерывался даже на вынужденных каникулах. Именно ради этого офис президента Украины и ряд общественных организаций добились от 12 крупнейших украинских телеканалов и интернет-провайдеров выделения эфирного времени для проведения соответствующих уроков.

«Все у нас получится», — предположил Зеленский, отвечая на вопрос о целесообразности такой формы обучения.

Не получилось. На первом же виртуальном уроке, в записи которого в качестве зрителя принимала участие супруга президента Украины Елена Зеленская, учительница украинского языка Юлия Набок-Бабенко в буквальном смысле этого слова оконфузилась, поведав ученикам пятого класса о том, что лично ей накануне прислал письмо полярный медведь из Антарктиды. Дескать, некий белый мишка, живущий неподалеку от украинской станции «Академик Вернадский», просит педагога как можно чаще рассказывать о жизни его собратьев — «белых, бурых, малых и больших». На тот момент ни сценаристов указанного шоу, ни первую леди страны не смутил тот факт, что ни полярные, ни тем более бурые медведи в Антарктиде не водятся. Более того, сам предмет обсуждения фауны Южного полюса Земли не имел никакого отношения к украинскому языку.

Интересна и оговорка молодой преподавательницы истории, заявившей в ходе интерактивного урока о том, что в 1558 году царь Иван IV Грозный развязал Ливанскую войну. В качестве подтверждения серьезности события была проиллюстрирована современная карта Ближнего Востока с Западным берегом реки Иордан и Сектором Газа (впоследствии видео было удалено). На замечание тех же школьников относительно того, что речь в данном конкретном случае может идти о 25-летней Ливонской войне, пользователи Сети не исключили, что «и о ней тоже».

Общую картину дополняет и ляп «интерактивного учителя» математики, фактически разрешившего своим виртуальным ученикам производить арифметическое деление целого числа на ноль.

«Путем простейших операций мы получаем сумму, которую делим на ноль. В итоге — ноль, и это является правильным ответом», — с видом карточного шулера вещал педагог.

Как отмечают в профсоюзе учителей Украины, коронавирус показал несовершенство образования в стране.

«Лично мне кажется, что COVID-19 и в самом деле вскрыл все недочеты в системе украинского образования и доказал, что Киеву более не стоит называть себя одной из культурных столиц мира, — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей член Независимого профсоюза учителей Украины Анна Ясницкая. — Сейчас глупо жаловаться на то, что местные дети совершенно не интересуются наукой. Достаточно оценить весь тот поток ложной и неточной информации, которая теперь уже вбивается в головы наших учеников посредством телевидения и Интернета».

В то же время авторы проекта утверждают, что «интерактивная школа» носит факультативный и рекомендательный характер.