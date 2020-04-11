Песков рассказал, что больницы в Москве работают в «авральном режиме»

Москва, 11 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве. По его словам, больницы работают в «авральном режиме».

Он указал, что наплыв больных сейчас очень большой, и московские больницы работают «чрезвычайно напряженно, в героическом режиме, в авральном режиме».

«Конечно, мы все, что называется, держим кулаки за наших врачей, восхищаемся их героизмом и надеемся, что удастся справиться», — сказал пресс-секретарь российского лидера в эфире Первого канала.

Москва остается лидером в России по числу зараженных новым типом коронавируса. За минувшие сутки в российской столице зафиксировали 1030 случаев инфицирования, всего в Москве 8852 человека, у которых был диагностирован вирус.

По состоянию на 11 апреля, в России свыше 13 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 1000 человек выздоровели. От инфекции скончались 106 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщили о постепенном введении в регионах пропускного режима. Система начнет действовать с понедельника.