Кремль надеется, что США удастся переломить ситуацию с коронавирусом

Москва, 11 апреля. Россия сочувствует США и надеется, что им удастся переломить ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы все очень сочувствуем американцам в связи с той ситуацией, которая сложилась, и надеемся, что американцам хватит духу и возможности, чтобы переломить кризис, который сейчас наблюдается», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Вспышка инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР. На это, в частности, указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии, пишет «ФедералПресс». Коронавирус быстро распространился из Китая по миру и охватил уже более 170 стран. Его жертвами стали свыше 103 тысяч человек, заразились более 1,7 миллиона. Многие государства вынуждены были закрыть границы и ввести на своей территории строгие карантинные меры

США стали одним из крупнейших очагов, передает Infox.ru. По последним данным, в стране заболели более 503 тысяч человек, зафиксировано свыше 18 тысяч смертей. Россия недавно доставила стране по ее просьбе гуманитарный груз.