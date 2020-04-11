Песков рассказал об отменном здоровье Путина

Москва, 11 апреля. Здоровье президента России Владимира Путина отменное, это видно по его рабочему графику, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

«Отменное, — сказал он, отвечая на вопрос о здоровье главы государства. — Вы видите это по рабочему графику».

Представитель Кремля отметил, что у российского лидера стало больше мероприятий, чем обычно, хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференции. И Путину приходится работать более интенсивно, констатировал Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что глава государства регулярно проходит тестирование на коронавирус.

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что пневмония была вызвана новым типом коронавируса. На сегодняшний день во всем мире более 1,7 млн человек больны коронавирусной инфекцией, свыше 100 тысяч погибли от смертоносного вируса.

По состоянию на 11 апреля, в России выявили свыше 13 тысяч случаев заражения коронавирусом. За весь период от инфекции погибли в стране 106 человек. Более тысячи человек выздоровели.