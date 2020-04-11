В Крыму отреагировали на заявления Киева о коронавирусе

Симферополь, 11 апреля. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал ложью слова уполномоченного по правам человека на Украине Людмилы Денисовой о сокрытии реальных данных о ситуации с коронавирусом на полуострове.

Ранее Денисова на своей странице в социальной сети Facebook сообщила, что крымская власть скрывает реальную ситуацию с заболеваемостью и обострением эпидемиологической ситуации, связанную с коронавирусом.

Иоффе назвал слова Денисовой ложью и напомнил, что украинская чиновница известна в Крыму своими незаконными действиями. По его словам, для крымчан Денисова — обанкротившийся и опозорившийся политик, которая сбежала на Украину после воссоединения полуострова с Россией.

Член ОП подчеркнул, что в период нахождения полуострова в составе Украины Денисова занимала ряд руководящих должностей в республике, была причастна к преступным схемам, а также задержана «за злоупотребление служебным положением».

«Верить ни одному слову Денисовой нельзя. Ее слова имеют нулевую ценность. Пусть она разбирается с тем, что происходит на Украине, а не лезет туда, где о ней все хорошо знают», — сказал Иоффе в интервью РИА Новости.

По последним данным, в Крыму зарегистрировано более 25 случаев заражения коронавирусом, более 10 человек выздоровели. На территории полуострова действует режим самоизоляции до 30 апреля, в Севастополя — до 19 апреля включительно. Улицы патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии.