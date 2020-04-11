Волочкова выйдет замуж в роскошном платье за 15 млн рублей

Москва, 11 апреля. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова выйдет замуж в роскошном платье, украшенном кристаллами Swarovski, стоимость которого оценивается в примерно 15 миллионов рублей. Об этом рассказала звездный дизайнер Аника Керимова.

Керимова – одна из самых известных дизайнеров России. В свое время она сшила подвенечный наряд для писательницы и актрисы Лены Лениной. Теперь в период самоизоляции из-за коронавируса она работает над нарядом для Волочковой.

Дизайнер хранит эскиз будущего платья в строжайшем секрете. Она раскрыла лишь некоторые детали: например, что на наряд уйдет «двадцать килограммов кристаллов Swarovski», а сам он будет выполнен из итальянского шелка с использованием французского кружева.

«Анастасия — роскошная женщина, поэтому наряд только подчеркнет ее природную красоту», — добавила Керимова.

Волочкова еще в январе объявила, что выйдет замуж за «непубличного человека» осенью этого года. По ее словам, бурный роман длится уже несколько месяцев. Однако балерина не намерена раскрывать личность своего возлюбленного.

Танцовщица рассказывала, что не собирается самостоятельно покрывать расходы на торжество, но намеревается сменить за свадебный вечер семь нарядов.

Это будет первый брак в жизни Волочковой. Прежде она состояла в отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным и родила от него дочь Ариадну, но пара официально не оформляла отношения.