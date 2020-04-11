Пытавшийся заблокировать линию по COVID-19 Гяммер делает деньги на террористах «Сети»

Москва, 11 апреля. Подозреваемый в DDoS-атаке на горячую линию по коронавирусу координатор штаба одиозного блогера Алексея Навального Лев Гяммер может быть причастен и к другим противоправным действиям.

Несмотря на свой юный возраст (нынешний пост Лев занял в 20 лет) Гяммер успел развернуть информационную кампанию по защите подозреваемого в педофилии активиста Михаила Светова. Последний, как известно, является фигурантом уголовного дела о педофилии, возбужденного по ст. 135 УК РФ. Еще в 2011 году 26-летний на тот момент Светов делился в соцсетях подробностями романа с 15-летней девушкой.

Как отмечает Nation News, Гяммер строго следует оппозиционной линии и выступает против внесения изменений в Конституцию РФ. Причем сторонник Навального использует для этого сниженную лексику, но не приводит никаких аргументов.

Помимо бурного голословия на политические темы, Гяммер активно зарабатывает деньги на террористах запрещенной группировки «Сеть». Сам он выдает это за поддержку, хотя в чем она заключается, совершенно непонятно. Молодой человек просто торгует футболками с принтами «Осторожно, возможны посадки», «Пока свободны не все». Нельзя исключать, что часть выручки он перечислит в поддержку заключенным, которых так удобно представляет «осужденными по политическим мотивам», однако большую часть с продажи «авторского мерча», естественно, оставит себе.

Однако на монетизации защиты террористов «Сети» и отстаивании интересов подозреваемого в педофилии Светова деятельность «лучшего ученика» Навального не заканчивается. Так, его сторонники в публичном чате «Лев Гяммер» не стесняются обсуждать покупку наркотических веществ без рецепта якобы, для одной очень больной девушки. Причем из их осведомленности складывается впечатление, что они и сами не прочь употребить те или иные препараты. А сам Гяммер проявил к этой теме разговора полную лояльность.

Вот такой человек стоит за атакой на горячую линию по коронавирусу. Хотя, узнав о нем чуть больше, становится понятно, что для Гяммера такие действия — не предел, и ради пиара или наживы, он готов пойти и на другие провокации.