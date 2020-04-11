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Экономика

Россия сохранила полную свободу рук по итогам «войны нефтяных цен»

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Россия сохранила полную свободу рук по итогам «войны нефтяных цен»

Министры энергетики стран «Большой двадцатки» на экстренном саммите, созванном Саудовской Аравией для стабилизации мирового рынка черного золота, вопреки ожиданиям и обещаниям, даже не стали обсуждать дополнительное сокращение нефтедобычи в своих странах к тем 10 млн баррелей в сутки (б/с), о которых накануне договорилась ОПЕК+. 

США, Канада, Бразилия, Индонезия и Норвегия предпочли на ближайшую перспективу не связывать себя никакими ограничениями. С ними коррелирует и позиция входящей в ОПЕК Мексики, категорически не желающей ужимать свою нефтедобычу на 400 тыс. б/с, поскольку-де в последние годы она затратила очень много сил и средств на ее развитие. Только 100 тыс. б/с, и ни бочкой больше!

Понятно, что это позиция не только и даже не столько официального Мехико — это, прежде всего, позиция США, с которыми Мексика экономически намертво связана в рамках Североамериканской зоны свободной торговли (USMCA, ранее NAFTA). 

Дональд Трамп даже заявил о готовности Вашингтона взять на себя большую часть выпадающей «мексиканской доли» в размере 250 тыс. б/с. Как это согласуется с его же постоянными мантрами о том, что американское государство не имеет ни права, ни возможности влиять на частные нефтедобывающие компании страны, непонятно, но факт остается фактом. 

Вопрос только в одном: зачем эти игры вокруг нефти вообще понадобились Белому дому? Ответ на него, скорее всего, заключается в следующем: администрация Трампа 28 марта получила контроль над Федеральной резервной системой и, соответственно, эмиссией доллара. 

Россия сохранила полную свободу рук по итогам «войны нефтяных цен»

Если в руках у вас окажется волшебная палочка — пусть даже не универсальная, а строго специализированная и ограниченного срока годности, что вы будете делать? Наверное, попытаетесь использовать ее как можно чаще и с максимальным эффектом для себя. Именно этим 45-й президент США на наших глазах сейчас и занимается. 4,3 трлн долларов эмиссии всего за две недели, да еще в условиях «остановленной» экономики с 16 миллионами безработных, из которых 13 миллионов «новых», — это, по-вашему, что?

Но если приглядеться к небу над Америкой, там нет ни одного вертолета, который разбрасывал бы доллары, — нет, они мистическим образом возникают прямо «из воздуха». И в результате готовится классическая ситуация «инфляционного шока», когда вроде бы деньги есть у всех, но это «плохие деньги», и купить на них что-то нужное весьма проблематично. 

Так что у США теперь, по большому счету, нет проблем с финансированием сланцевой энергетики и сохранением в ней 100 тысяч рабочих мест (сравните с приведенной выше цифрой общей безработицы). Зато у Вашингтона — растущие проблемы с обеспечением своего доллара, который почти полвека был и до сих пор еще остается главной мировой валютой. 

Экономической (было еще много внеэкономических) основой этого статуса являлась как раз возможность свободного обмена долларов на нефть. А дешевая нефть при фонтанирующей долларовой эмиссии, когда ФРС США выбрасывает на рынки все новые и новые триллионы, фактически беря на себя все долговые обязательства, вплоть до самых «мусорных», — это гарантия разрыва всех глобальных финансовых контуров в течение ближайших четырех-пяти месяцев. И, соответственно, почти 100%-ная вероятность проигрыша Трампа на президентских выборах 3 ноября 2020 года. 

Вот чем, а вовсе не заботой о сохранении сланцевой индустрии, а также рабочих мест в ней, объяснялись требования «Большого Дональда» о срочной рестрикции мировой нефтедобычи. Если «нефтяное перемирие» в рамках ОПЕК+ состоится, то этот срок, скорее всего (но пока — не точно), уходит на 2021 год. Не с этим ли Трамп звонил президенту Владимиру Путину утром 10 апреля?

Россия сохранила полную свободу рук по итогам «войны нефтяных цен»

Возвращаясь к саммиту министров энергетики G20 и его итоговому документу, стоит заметить, что в составе «Большой двадцатки» присутствуют не только экспортеры, но также импортеры черного золота, которые не видят никакого смысла в том, чтобы платить за него больше. И в условиях, когда предложение товара на мировом рынке значительно превышает спрос на него, именно они начинают диктовать правила игры. 

Поэтому речь на этой онлайн-конференции шла о «стабильности энергетического рынка, обеспечении доступной и безопасной энергии для всего мира», о «переходе к более чистой и устойчивой энергетике», а также о необходимости учета интересов как производителей, так и потребителей энергии.

Стоит еще раз подчеркнуть — в том числе для любителей попечалиться «под крики «все пропало!» и старый клавесин»: для России нет особой разницы в том, будет ли она продавать на внешнем рынке 5,5 млн б/с по 20 долл. за «бочку» или 3,5 млн б/с по 30–35 долл.: деньги те же. У России нет цели уничтожить американскую сланцевую нефтедобычу или разгромить Saudi Aramco как конкурентов на мировом рынке черного золота. У России нет цели развалить США в этой «войне нефтяных цен». 

У России есть цель выжить и сохранить свою целостность и субъектность в условиях жесточайшего кризиса всей человеческой цивилизации. Историческим аналогом этого кризиса является разве что «неолитическая революция», в результате которой численность вида Homo sapiens, по данным археологии, сократилась примерно на 90% — безо всяких атомных бомб. Впрочем, это — совсем другое «пространство фактов», чем то, которое выступает «полем боя» в нынешних информационных войнах.

А с этого, привычного ракурса стоит заметить, что даже переговоры в рамках ОПЕК+ еще не завершены, а принятые решения могут (и будут) корректироваться, что называется, «по факту». Так что здесь у России в любом случае сохраняется полная «свобода рук».

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