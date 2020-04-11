Самонкин призвал наказать координатора «Весны» Литвина «за выходки» в разгар пандемии

Координатор движения «Весна» в Петербурге Богдан Литвин намерен через суд оспорить ограничения, введенные в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Больше всего либерального активиста возмущает запрет на проведение публичных мероприятий и посещение парков. Глава Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив Юрий Самонкин усмотрел в действиях Литвина угрозу для здоровья и благополучия россиян.

Иск координатора «Весны» к правительству Петербурга зарегистрирован в городском суде Северной столицы, но к производству он пока не принят. Известно, что помимо постановления Смольного «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Литвин пытается оспорить отказ петербургских властей согласовать «Весне» проведение 1 апреля пикета на тему поправок к Конституции РФ. За попытку все-таки организовать это массовое мероприятие в период самоизоляции Литвин был доставлен в 28-й отдел УМВД РФ по Петербургу. Сейчас его выходки подлежат уголовному наказанию, считает Юрий Самонкин, — чтобы другим неповадно было.

«То, что в России ситуация с коронавирусом не такая шокирующая, как в ряде западных стран, свидетельствует лишь о том, что российские власти принимают грамотные упреждающие меры. Власти Петербурга, как и руководство большинства других регионов страны, приняли решение ввести режим самоизоляции и штрафы за его нарушение. Я считаю, что активиста «Весны» нужно оштрафовать за то, что он пытался подвергнуть опасности заражения жителей Петербурга и наплевал на предупреждения властей», — сказал Юрий Самонкин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Более того, он напомнил о введенной в России уголовной ответственности за нарушение особых мер в период пандемии.

«Не исключаю, что действия господина Литвина могут попасть и под уголовную статью. И было бы правильно, чтобы он понес уголовную ответственность. Потому что сейчас расшатывать и без того тревожащееся общество — это настоящее преступление. И я хочу подчеркнуть, что во всем мире сегодня все публичные мероприятия, будь то концерты, лекции и так далее, проводятся в онлайн-формате. Хочется что-то сказать аудитории — пожалуйста, только соблюдайте закон РФ. И прекратите спекулировать на теме защиты россиян от COVID-19. Только либералы это и делают. Но почему так называемая несистемная оппозиция, столь любящая равняться на Запад, не требует ввести у нас карантин, как в Италии, например? Почему Литвин не замечает, что в других странах меры еще жестче, правда, приняты они были поздно, в отличие от нас? В общем, я считаю, что таких нарушителей порядка и спокойствия, как движение «Весна», нужно уголовно наказать. Пусть все знают, насколько это серьезно. Ограничения, с которыми нам приходится сегодня мириться, введены ради нашего же здоровья, а те, кто выступают против них — угрожают нашему благополучию», — добавил Юрий Самонкин.

Ранее аналогичную точку зрения по поводу поведения «Весны» высказал глава Института политических исследований Сергей Марков.