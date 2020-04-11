Первые исследования вакцины от коронавируса в России проведут на добровольцах

Москва, 11 апреля. Первый этап клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции проведут на 60 добровольцах. Об этом сообщил генеральный директор государственного научного Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

Он уточнил, что клинические исследования проведут на здоровых добровольцах в соответствии с утвержденным протоколом. Максютов добавил, что группы уже формируются. По его словам, желающих не мало, звонки поступают со всех концов России, добровольцы хотят первыми получить защиту от COVID-19.

«На первом этапе клинических исследований они будут проведены на 60 добровольцах. Они уже сформированы. И в том числе есть желающие среди самих разработчиков этих вакцин, поскольку они уверены и в эффективности, и в безопасности», — сказал Максютов.

Как отмечает «ФедералПресс», сейчас препарат от коронавируса тестируют на животных, но уже в мае могут начаться испытания на людях.

Общее число выявленных зараженных COVID-19 в мире по состоянию на утро 11 апреля достигло уже более 1,7 миллиона человек, погибли свыше 102 тысяч, выздоровели — около 378 тысяч человек.

В России, как пишет Infox.ru, зафиксировано более 13 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Регионы России перешли на режим самоизоляции, страна приостановила пассажирское сообщение с другими государствами. До конца апреля продлен режим нерабочих дней, а в Москве и Подмосковье собираются вводить пропускной режим.